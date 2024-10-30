Кропоткинскую и Загорскую улицы благоустроят в Дмитрове в 2025 году

Предварительные итоги благоустройства в этом году подвели на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Так, в Дмитрове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразились Советская площадь, сквер у Борисоглебского монастыря и пруд на Инженерной улице.

Работы продолжаются в сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме. Они идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появятся пешеходные дорожки, игровой комплекс, декоративное освещение, деревья.

Асфальт обновят до конца ноября этого года на Аллее Славы. Также рабочие установят новую стелу с именами героев, почетных жителей, кавалеров трех орденов. На Аллее разместят качели, скамейки, урны, оборудуют систему видеонаблюдения и освещения.

Второй этап благоустройства стартовал в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Работа с фонтанами практически завершена. В 2025 году благоустроят прилегающую территорию, установят сцену и площадку с посадочными местами.

«В Дмитровском округе активно реализуется программа благоустройства общественных территорий. Преображаются набережные, скверы, аллеи, площадь. На 2025 год запланировано благоустройство улиц Кропоткинская и Загорская и сквера в поселке Некрасовский», - сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Дмитров Оксана Котова.

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