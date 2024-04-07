«Сейчас огромный запрос на ремонт дорог. Специфика такова, климат у нас такой, что дорожные работы сейчас, с наступлением плюсовых температур, являются критически важными. <…> Мы работаем согласованно с федеральными подразделениями, и муниципальные службы делают все, что необходимо, и во дворах, и в межквартальных проездах», - сообщил глава региона.

Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах. Это «традиционная большая работа», подчеркнул Воробьев.

По его словам, власти получают обращения жителей, и это важно, поскольку показывает, чему нужно уделить приоритетное внимание.

«Работа начинается, мы с ней справимся, в этом нет никаких сомнений. На это направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии, потому что объем таков, что нужна максимальная концентрация ресурсов именно на строительстве и ремонте», - резюмировал Андрей Воробьев.

Он добавил, что работа только разворачивается, но жители уже замечают результаты.

Ранее стало известно о начале ямочного ремонта во дворах в Шатуре , а также планах по ремонту более 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна во дворах в Химках по 40 адресам.