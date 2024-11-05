05 ноября 2024, 17:06

Крестный ход в честь иконы Казанской Божией матери прошел в Коломне

Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Верующие жители городского округа прошли крестным ходом по историческому центру Коломны. Событие посвящалось Дню народного единства, который отмечали в России 4 ноября, и Казанской иконе Божией матери.

На Соборной площади города собрались сотни прихожан Тихвинского храма. Священнослужители провели Божественную литургию, после чего процессия отправилась по улицам Коломны. После крестного хода его участники поклонились иконе Казанской Божией матери. На площади у храма для всех желающих работала полевая кухня, где угощали чаем, выпечкой и горячей кашей.

Казанская икона Божией матери является одним из самых чтимых святых образов Русской православной церкви, символом утешения и защиты в трудные времена. Святыню, ранее считавшуюся утерянной, случайно обнаружили в резиденции патриарха Кирилла В Казанский собор на Красной площади реликвия вернулась 4 ноября 2023 года.

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Коломна РПЦ
05 ноября 2024, 17:57
Более 100 фильмов и сериалов сняли в лесах Подмосковья в 2024 году
Комитет лесного хозяйства МО
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Леса Подмосковья вновь стали местом притяжения отечественных кинематографистов. С начала года здесь сняли больше 100 новых фильмов и сериалов.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что чаще всего в этом году съемки проходили в Подольском лесничестве. Фраза «Мотор!» под киношные хлопушки с разными названиями прозвучала здесь 45 раз.

Вторым по популярности стало Дмитровское лесничество - его леса стали декорациями для 14 картин. Истринский филиал был в кадре не менее 12 раз, а Звенигородский и Ногинский - восемь и шесть.

Например, в Подмосковье сняли третью часть фильма «Непослушник», сериалы «След» и «Балабол», исторические драмы «Князь Андрей» и «Княгиня Ольга». Есть в списке и эпические «Конец света» с «Бездной», и странные «Зорро в России/Дубровский». Детей порадует картина «Баба Яга спасает Новый год».

Лесничие «Мособллеса» внимательно следят за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности во время съемок. Киногруппы бережно относятся к природе, убирают после себя весь мусор.

Сериалы Фильмы
05 ноября 2024, 17:55
Прием заявок на субсидии для фермеров Подмосковья начнется 8 ноября
фото: Медиасток.РФ
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Сельхозпроизводители и предприятия агропромышленного комплекса из Подмосковья могут получить субсидии на проведение культуртехнических мероприятий. Прием документов начнется 8 ноября.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, получить поддержку могут предприятия, зарегистрированные и работающие на территории региона.

Субсидия компенсирует до 50% затрат на проведение культуртехнической мелиорации с учетом предельной стоимости работ на один гектар земель. Для получения поддержки необходимо иметь согласованный проект, завершить введение земель в оборот и подтвердить отсутствие задолженности перед подмосковным бюджетом.

Подать заявку можно по ссылке до 15 ноября.

Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
05 ноября 2024, 17:55
Около 13 тысяч общественных пространств очистили в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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За неделю коммунальные службы Подмосковья убрали 12,5 тысячи дворов и общественных территорий. Больше всего работ провели в Балашихе.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, за неделю в Балашихе привели в порядок в 606 местах, в Химках - в 578, в Коломне - 507, в Красногорске - 474.

«Каждый день сотрудники коммунальной службы начинают свой рабочий день с пяти часов утра, чтобы жители, выходя из дома, могли без препятствий отправиться по делам», - отметили в ведомстве.

В ноябре работы включают в себя подметание листвы, очистку урн, а также сбор и вынос крупного мусора, уборку снега с козырьков жилых домов и лестниц.

Благоустройство
05 ноября 2024, 17:37
Интеллектуальный турнир для инвалидов прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В округе состоялся двенадцатый турнир «Воскресенский эрудит», где люди с ограниченными возможностями здоровья соревновались в знаниях. На этот раз мероприятие посвятили памяти основателя турнира Кирилла Байдакова.

В интеллектуальном соревнование приняли участие шесть команд из Подмосковья, которые уже доказали свои силы на региональных турнирах. Среди участников были команды из Воскресенска, Балашихи, Егорьевска, Бронниц, Подольска и Лыткарина. Игроки показали отличные результаты и сильный дух, а победу в итоге одержала команда из Воскресенска.

С каждым годом этот турнир привлекает все больше участников. Для людей с ограниченными возможностями «Воскресенский эрудит» - это не только шанс блеснуть знаниями, но и возможность найти новых друзей, обменяться опытом и знаниями.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвалиды Воскресенск

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