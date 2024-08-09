Крестный ход ко Дню святого целителя Пантелеимона провели в Мытищах

Прихожане храма Пантелеимона целителя обошли с иконами территорию Мытищинской больницы.

Отметим, что образ этого святого символизирует надежду на исцеление и помощь для всех больных и нуждающихся. День памяти Пантелеимона установлен в день его мученической смерти 9 августа. Считается, что этот праздник символизирует победу милосердия над жестокостью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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