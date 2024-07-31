Крест установили на строящийся храм в поселке «Лазарево парк» под Ногинском

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в регионе.

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Благочинный Богородского округа, протоиерей Марк Ермолаев выразил надежду, что в храме будет много прихожан и жители смогут обрести здесь место духовной силы.

«Это важный этап к тому, чтобы в этом храме начала совершаться Божественная Литургия. Храм для этого и строится. Литургия с греческого языка переводится как „общее дело“. Это не только дело церкви и священников, это общее дело всех верующих людей», - сказал благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.

Застройщик коттеджного поселка пообещал установить рядом с храмом детскую площадку и позаботится о благоустройстве территории вокруг. Возможно, при храме откроют воскресную школу для детей.