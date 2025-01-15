Крещенские купели начали устанавливать в Химках

Крещенские купания в Химках начнутся в 22:00 18 января и продлятся до трех часов ночи 19 января.

Купели установят по следующим адресам: в зоне отдыха «Экоберег» в Левобережном микрорайоне, в парке «Лукоморье» в Сходне, рядом с Храмом благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселении Луневское, на территории Церкви Алексия Митрополита Московского в Кутузовском.

Центральной локацией традиционно станет территория вблизи «Арены Химки». Здесь оборудуют три купели: мужскую, женскую и теплую для детей и неподготовленных к низким температурам жителей. Комфортный заход в воду обеспечат деревянные настилы. Все желающие смогут согреться в утепленных раздевалках и в зоне с горячим чаем и угощениями.

Безопасность Крещенских купаний обеспечат спасатели, сотрудники полиции и медики.

Напомним, что окунаться в холодную воду в Крещенскую ночь можно только в специально отведенных для этого местах здоровым и подготовленным людям.