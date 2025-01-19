19 января 2025, 14:36

Крещенские купания прошли в разных микрорайонах в Химках

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В эту ночь жители Химок смогли окунуться в воду в семи оборудованных купелях. Их подготовили в округе специально к Крещению.

Центральной площадкой стала локация у стадиона «Арена Химки». Тут обустроили три купели, в том числе одну с подогревом. Работала передвижная баня с вениками.

На площадке побывали депутат Мособлдумы Владисав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты Владимир Герасимов, Инна Монастырская, Николай Томашов, Владимир Суслов и лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Олеся Климачева.

«Поздравляю всех с этим светлым праздником. Мира, взаимопонимания и благополучия вам и вашим семьям! Пусть Крещенская вода принесет очищение и укрепление духа, а вера наполнит сердца светом, надеждой и любовью», - сказал Сергей Малиновский.

Другие купели были открыты в Левобережном, Сходне, Подрезкове, Луневе и Кутузовском. Верующих угощали чаем со сладостями, им раздавали полотенца и халаты. К местам купания курсировали дополнительные автобусы.

Праздники Православие Химки
19 января 2025, 15:12
Более 60 спасателей, полицейских и медиков дежурили на Крещение в Можайске
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Сотни жителей Можайского муниципального округа приняли участие в крещенских купаниях. Безопасность горожан обеспечивали 67 спасателей, медиков и полицейских, а также 18 машин спецтехники.

На территории Можайского муниципального округа для омовения подготовили четыре купели: у Ново-Никольского собора в Можайске, на святом колодце преподобного Ферапонта в деревне Исавицы, вблизи Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое и на пруду в деревне Сивково.

Впервые по благословению благочинного Можайского церковного округа отца Иоанна купель оборудовали у Ново-Никольского собора. Рабочие установили там крышу, окна и двери, стены обшили вагонкой, а чашу для омовения выложили плиткой. Для удобства в купели установили две лестницы с поручнями.

Все локации для крещенских купаний в муниципалитете оборудовали освещением, специальными ограждениями и лестницами. Согреться после окунания посетители могли в специальных теплых пунктах.

За купанием жителей и их состоянием следили сотрудники Можайского пожарно-спасательного гарнизона, медики Можайской больницы, сотрудники полиции и Росгвардии.

Можайск Крещение
19 января 2025, 13:12
Сотрудники «Мособлгаза» расскажут жителям Озер о техобслуживании оборудования
Медиасток.рф
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Газовые участковые проведут встречу с жителями дома № 1 первого микрорайона в Озерах. Они расскажут о том, какие работы проводят специалисты «Мособлгаза» во время обхода квартир, а также как правильно следить за газовым оборудованием дома.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 20 января. Жителям расскажут, зачем проводят проверку наличия тяги в вентиляционных каналах, почему важно предоставлять газовщикам доступ для проверки оборудования.

Также специалисты поделятся полезной информацией о том, где можно узнать дату проведения техобслуживания в конкретной квартире и почему опасно пользоваться устаревшей газовой плитой.

Кроме того, сотрудники «Мособлгаза» ответят и на адресные вопросы жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Коломне продолжается догазификация по президентской программе. К примеру, в прошлом году почти 50 домов газифицировали в селе Нижнее Хорошово.

Коломна Газ
19 января 2025, 13:03
Первенство Центрального федерального округа по многоборью прошло в Коломне
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Спортсмены Московской области завоевали 12 наград разного достоинства на межрегиональных соревнованиях по многоборью. Второй этап первенства ЦФО прошел в Коломне и собрал свыше 180 участников.

Соревнования прошли 16–18 января в конькобежном центре «Коломна». В них поучаствовали юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет.

Участниками стали 180 спортсменов из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Москвы.

Сборную Московской области представили 57 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Комета» из Коломны. Ребята увезли с состязаний по четыре золотые, серебряные и бронзовые медали.

Награды в разных категориях завоевали Ефим Бабийчук, Яков Федяев, Андрей Стрелков, Мария Ениватова, Софья Кишман, Дарья Рожнова, Юлия Литонова и Сергей Бобков.

Основная борьба за победу развернулась между представителями Москвы и Подмосковья. Лучшие спортсмены поучаствуют в Первенстве России среди юношей и девушек 16-17 лет и во всероссийских соревнованиях «Золотые коньки» среди юношей и девушек 14-15 лет. Они пройдут в Коломне в этом году.

Спортсмены Коломна
19 января 2025, 12:49
Более 1700 жителей поучаствовали в крещенских купаниях в Коломне
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Крещенские купели посетили в эту ночь свыше 1700 жителей Коломны. Больше половины из них окунулись по традиционному православному обряду.

До купаний в храмах прошли торжественные службы с чином освящения воды. А 18 января в Тихвинском храме Успенского собора в Коломне митрополит Крутицкий и Коломенский Павел возглавил Божественную литургию, Великую Вечерню праздника Крещения Господня и Великое освящение воды.

Места для омовений оборудовали в семи локациях в Коломне. Центральной стал источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевское.

Везде дежурили спасатели, медики и полицейские. На каждой площадке организовали теплые зоны с горячим напитками.

«Пусть этот праздник принесет в ваши сердца мир, радость и благодать. Желаю здоровья, счастья и крепкой веры каждому!» - поздравил жителей глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Праздники Коломна Православие

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