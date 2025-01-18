Крещенские купания для жителей Лобни пройдут в микрорайоне Луговая

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Все начнется в 10 часов вечера.

Для безопасности и удобства верующих оборудовали деревянный настил, сделали освещение, установили палатки для переодевания с тепловыми пушками.

Здесь также будет организовано дежурство спасателей, полицейских и медиков. Кроме того, к месту купаний людей будут доставлять добавочные автобусные маршруты.

В половину десятого автобус поедет от станции Лобня. По маршруту № 5 он будет курсировать каждые 30 минут. Последний рейс отправится от купели в три часа ночи 19 января.

Автобусы маршрута № 9, курсирующие от Красной Поляны до купели, а затем до станции Лобня, будут двигаться с интервалом в 40 минут.