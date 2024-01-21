21 января 2024, 14:29

Крещение Господне отпраздновали в Лобне

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Более тысячи жителей и гостей Лобни приняли участие в крещенских купаниях. Глава городского округа Игорь Демешко также поучаствовал в праздничном обряде.

Пруд в микрорайоне Луговая стал местом для крещенских купаний в Лобне. Было организовано дежурство экстренных служб. Порядок проведения обеспечили сотрудники полиции. Площадка у водоема размечена и ограждена. Для удобства горожан установлены теплые мужские и женские раздевалки, а также деревянные помосты для входа в купель. Оборудовано парковочное место для автомобилей. Праздник прошел без происшествий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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Лобня Религия
21 января 2024, 14:36
«Проблема дольщиков решена». Воробьев — о завершении строительства брошенных застройщиками ЖК
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Московская область при поддержке федеральных властей достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Семья Алексеевых - одни из последних обманутых дольщиков Подмосковья. Они получили ключи от своей квартиры спустя девять лет после того, как застройщик был признан банкротом.

«Когда мы выдали ключи, можно сказать, что проблема дольщиков решена, но хлопоты остаются. Благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в домах - все это требуется, в том числе недоделки. Устранение этих недоделок - очень важная деталь, очень важный фактор», - сказал Андрей Воробьев.

Из 120 тысяч обманутых дольщиков осталось всего 100 человек. Они хотели получить компенсацию, но затем попросили достроить многоэтажку, расположенную в Одинцове. Ее сдадут уже в феврале.

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Строительство Андрей Воробьев Дольщики
21 января 2024, 14:11
«Полностью отказались от приобретения автобусов малого класса». Воробьев — об обновлении автопарка
Пресс-служба губернатора Московской области
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Более 500 автобусов заменят в Московской области в 2024 году. Новые машины будут оснащены современными технологиями. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Закупают и автобусы, сделанные в Подмосковье на легендарном заводе ЛИАЗ. Все новые машины оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а также USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

«Мы полностью отказались от приобретения новых автобусов малого класса - маленьких автобусов. Они не удовлетворяют жителей. Есть запрос на большие автобусы и средние, но никак не на маленькие», - сообщил Андрей Воробьев.

Для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров автобусы оснащены механическими аппарелями, а в салонах оборудованы специальные места для инвалидных колясок.

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Андрей Воробьев Автобусы
21 января 2024, 13:33
Восточный дублер МКАД и Пироговскую хорду сдадут до конца года — Воробьев
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Московской области в 2024 году — участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговскую хорду в городском округе Мытищи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Московской области в 2024 году - участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговскую хорду в городском округе Мытищи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Прямо сейчас в области строят еще 40 больших дорог, некоторые откроют уже в этом году. Одна из них - трасса ЮЛА, протяженность которой составляет 45 километров. Дорога пролегает через четыре городских округа.

«Ленинский, Балашиха, Лыткарино, Люберцы - там мы закончим в этом году, ближе к концу. По сути, это дублер МКАД. Еще одна важная дорога в Мытищах - Пироговская хорда, которую сдадут в конце 2024 года. И другие объекты, которые строятся, в частности развязка в Вяземах на ЦКАД, позволят беспрепятственно ездить по этому маршруту», - заявил губернатор Московской области.

За выполнением работ ведется жесткий контроль.

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Андрей Воробьев Дороги
21 января 2024, 13:23
«Стареемся всегда найти решение». Воробьев — о проблеме запаркованных дворов при уборке территорий от снега
Пресс-служба губернатора Московской области
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Во время каждого снегопада в Подмосковье проводят мобилизацию дорожных служб. На расчистку федеральных и муниципальных трасс выходят больше двух тысячи единиц специальной техники. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что сейчас коммунальные службы ведут очистку придомовых территорий. Работы идут по утвержденной схеме: уборка важных центральных тротуаров и выходов из подъездов.

«После такого снегопада, порядка 20 сантиметров выпало, требуется и серьезная мобилизация и, конечно, время», - указал Воробьев.

Половина специального транспорта работает в круглосуточном режиме. Проблемы возникают с дворами, где припаркованы машины жильцов. Но при содействии управляющих компаний автовладельцы всегда идут навстречу.

«С трудом чистим, испытываем сложности, но стареемся всегда найти решение вместе с управляющей компанией и жителями», - добавил губернатор.

Ежедневно по дорогам Московской области перемещаются более двух миллионов человек, поэтому на руководстве региона лежит ответственность, чтобы никаких проблем не было. Каждое обращение, жалоба или комментарий поступает в информационный центр Подмосковья. Такая обратная связь с жителями позволяет оперативно принимать решения по самым разным вопросам на всех уровнях и в самые сжатые сроки.

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Андрей Воробьев Дороги Машины Снегопад

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