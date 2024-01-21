Крещение Господне отпраздновали в Лобне
Более тысячи жителей и гостей Лобни приняли участие в крещенских купаниях. Глава городского округа Игорь Демешко также поучаствовал в праздничном обряде.
Пруд в микрорайоне Луговая стал местом для крещенских купаний в Лобне. Было организовано дежурство экстренных служб. Порядок проведения обеспечили сотрудники полиции. Площадка у водоема размечена и ограждена. Для удобства горожан установлены теплые мужские и женские раздевалки, а также деревянные помосты для входа в купель. Оборудовано парковочное место для автомобилей. Праздник прошел без происшествий.
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