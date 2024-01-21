Крещение Господне отпраздновали в Лобне

Московская область при поддержке федеральных властей достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Семья Алексеевых - одни из последних обманутых дольщиков Подмосковья. Они получили ключи от своей квартиры спустя девять лет после того, как застройщик был признан банкротом.

«Когда мы выдали ключи, можно сказать, что проблема дольщиков решена, но хлопоты остаются. Благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в домах - все это требуется, в том числе недоделки. Устранение этих недоделок - очень важная деталь, очень важный фактор», - сказал Андрей Воробьев.

Из 120 тысяч обманутых дольщиков осталось всего 100 человек. Они хотели получить компенсацию, но затем попросили достроить многоэтажку, расположенную в Одинцове. Ее сдадут уже в феврале.

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