Красную книгу Московской области дополнили новыми видами
Минэкологии Подмосковья выпустило распоряжение о внесении в Красную книгу региона пяти новых видов. Ранее они были рекомендованы к занесению Комиссией по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в Красную книгу был внесен зубр, а также обыкновенный хомяк и бабочка бархатница дриада, обитание которой было подтверждено в 2021 году.
«Лишайник рамалина европейская, а также гриб трутовик лакированный, занесенный также в Красную книгу России и в последние годы наблюдавшийся в Подмосковье», - рассказал Фирсов.
Напомним, на сегодняшний день Красная книга Московской области насчитывает ровно 680 видов живых организмов.
Ранее стало известно, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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