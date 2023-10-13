Красную книгу Московской области дополнили новыми видами

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в Красную книгу был внесен зубр, а также обыкновенный хомяк и бабочка бархатница дриада, обитание которой было подтверждено в 2021 году.

«Лишайник рамалина европейская, а также гриб трутовик лакированный, занесенный также в Красную книгу России и в последние годы наблюдавшийся в Подмосковье», - рассказал Фирсов.

Напомним, на сегодняшний день Красная книга Московской области насчитывает ровно 680 видов живых организмов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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