06 февраля 2025, 12:06

Краснокнижный весенний гриб обнаружили в Дмитровском округе

Минэкологии МО
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В Дмитровском городском округе обнаружили краснокнижний гриб — саркосому шаровидную. В Минэкологии Подмосковья сообщили, что он вырос на два месяца раньше положенного, но выглядит вполне здоровым.

Саркосома шаровидная внесена в Красные книги России и Московской области как сокращающийся в численности вид. Он встречается не только в европейской части страны, но и в Сибири.

В Подмосковье этот гриб ранее замечали в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах. Он растет в старых хвойных и смешанных лесах на почве и подстилке. Обычно его замечают в апреле или мае. Саркосома шаровидная несъедобна, несмотря на то, что в народе ее считают лечебной.

Жителям Подмосковья напомнили, что за сбор краснокнижных видов грозит административный штраф.

Природа Грибы
06 февраля 2025, 12:37
Демонтажные работы завершили в гимназии № 23 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Капитальный ремонт продолжается в гимназии № 23 микрорайона Сходня. Ход работ проверили лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева и депутат окружного совета Руслан Шаипов.

В настоящее время специалисты завершили демонтажные работы и приступили к возведению новых стен в здании.

Олеся Климачева рассказала, что выездные проверки строительства и ремонта объектов образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры в рамках контроля реализации народной программы проходят еженедельно. «Продолжим контролировать каждый этап капитального ремонта», - отметила она.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 250 мест. В здании планируют обустроить современную столовую и установить новое оборудование. Еще одним нововведением станет зона ожидания для родителей.

Напомним, в 2024 году начался капитальный ремонт школы № 8 в Старых Химках. Образовательное учреждение также откроется в начале нового учебного года.

Школы Химки Ремонтные работы
06 февраля 2025, 12:29
Руководители образовательных учреждений Лобни отчитались о результатах работы
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне прошло совещание с первым заместителем главы округа Владимиром Зиновьевым и руководителями образовательных учреждений. На встрече обсудили результаты деятельности за 2024 год, а также трудности, возникающие в процессе работы.

Совещание стало площадкой для анализа деятельности каждого учреждения и выявления проблем, которые могут тормозить процесс обучения.

В частности, участники встречи рассмотрели кадровую политику и меры по привлечению новых учителей, а также младшего обслуживающего персонала в систему образования. В Лобне на сегодняшний день работает 577 учителей. В минувшем году удалось привлечь 99 новых педагогов, среди которых 33 учителя приехали из других регионов России.

Кроме того, особое внимание на совещании было уделено вопросам детской безопасности. Обсуждались и стратегические планы развития образовательных учреждений на 2025 год. На текущий момент в городском округе функционируют 36 образовательных организаций, включая дошкольные учреждения.

Школы Лобня Учителя Детские сады Образование
06 февраля 2025, 12:07
Новый клуб «Активного долголетия» открыли в Оболенске
Министерство социального развития Подмосковья
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Клуб проекта «Активное долголетие» открыли в Оболенске Серпуховского округа. Он станет местом встречи для более чем 100 пенсионеров из ближайших поселков и деревень, отметили в Минсоцразвития Подмосковья.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» направлен на поддержку старшего поколения. Пенсионеры осваивают новые увлечения, путешествуют, занимаются спортом, общаются и выступают.

«Сегодня „Активное долголетие“ насчитывает 400 тысяч участников, 68 клубов по всему региону, свыше 30 направлений для творчества и спорта, а также более 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий. С каждым годом наш проект становится все более популярным у жителей», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Участникам нового отделения в Оболенске доступны занятия творчеством и пением, курсы по компьютерной грамотности, скандинавская ходьба, литературное мастерство, изучение истории и искусства, программы по красоте и здоровью, посещение бассейна, йога, физкультура и другие активности. В церемонии открытия клуба принял участие депутат Государственной думы Александр Коган

Пенсионеры Активное долголетие
06 февраля 2025, 12:04
«Чтобы полноценно жить, нужна отдушина». Потерявший ноги житель Раменского стал мастером по дереву
Телеканал 360
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Столяр со стажем Николай Созданов утверждает, что из любого куска дерева можно сделать шедевр. Заниматься таким ремеслом он начал вовсе не случайно.

10 лет назад. Николай по дороге на работу попал в ДТП, которое кардинально поменяло его жизнь. Мужчина лишился обеих ног. Был долгий период восстановления, около года заживали раны. Упасть духом Созданову не позволил характер и поддержка родных. Неравнодушные люди помогли с приобретением станков. Год ушел на освоение новой специальности. И вот полицейский и бизнесмен в прошлом стал мастером по дереву Николай Владимирович трудится в небольшой мастерской своего загородного подмосковного дома. В свое время под «столярку» переоборудовал гараж. Электрический лобзик, шлифовальный станок, струбцины и резцы - главные инструменты мастера. Он работает практически с любым материалом: красное дерево, карагач, дуб, ясень, береза. Среди всего изобилия есть и фруктовые деревья - груша, вишня, яблоня и слива. «Однажды сделал эксклюзивную полку из огромной ветки», - вспоминает Николай Созданов.

Заказы Николай принимает отовсюду. В столярке каждый день шумно, но родные к этому привыкли. Сейчас дочь Мария готовится к очередной ярмарке. Интерес к работам мастера большой, ведь каждая вещь, будь то солонка или журнальный столик, уникальна.

Мария уверена, что именно работа с деревом стала спасением для отца. Конечно, времена бывают разные, порой и здоровье подводит, но Николай Созданов находит в себе силы и отправляется в любимую мастерскую. Восторженные и сердечные отзывы людей, приобретающих деревянную посуду, воодушевляют мастера, придают сил трудиться и жить дальше, несмотря ни на что.

Инвалиды Раменское

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