Краснокнижный весенний гриб обнаружили в Дмитровском округе

Саркосома шаровидная внесена в Красные книги России и Московской области как сокращающийся в численности вид. Он встречается не только в европейской части страны, но и в Сибири.

В Подмосковье этот гриб ранее замечали в Дмитровском, Одинцовском и Можайском городских округах. Он растет в старых хвойных и смешанных лесах на почве и подстилке. Обычно его замечают в апреле или мае. Саркосома шаровидная несъедобна, несмотря на то, что в народе ее считают лечебной.

Жителям Подмосковья напомнили, что за сбор краснокнижных видов грозит административный штраф.