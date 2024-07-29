Краснокнижный гриб ежовик коралловидный появился в Подмосковье после дождей

«Этот гриб является сапрофитом и играет важную роль в разложении органических веществ и возвращении питательных веществ в экосистему», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В последние годы гриб стали чаще находить в подмосковных лесах. Если в дальнейшем показатели останутся стабильными, возможно, ежовик коралловидный перенесут из основного списка Красной Книги Московской области в мониторинговый. Сейчас он отнесен к видам, которые восстанавливаются в численности.

«Несмотря на свою съедобность и ценные кулинарные качества, собирать ежовик коралловидный в нашем регионе запрещено, это чревато штрафом. Лучше полюбоваться его красотой со стороны», - добавил Фирсов.

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