Краснокнижных луговых луней зафиксировали на юге Подмосковья

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что численность луней за последнее десятилетие сократилась из-за распашки полей и ежегодных весенних палов травы. Поэтому находки, сделанные специалистами, дают надежду на восстановление популяции этих уникальных хищных птиц в Подмосковье.

Луговой лунь обустраивает гнезда в полях на земле, среди густой растительности. В каждой кладке от двух до шести яиц.

Новые места гнездования хищных птиц нашли в государственных природных заказниках Зарайска, Коломны и Серебряных Прудов. Развитие охраняемых территорий и установление их границ помогает сохранять и приумножать биологической разнообразие в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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