Краснокнижных луговых луней зафиксировали на юге Подмосковья
Новые места гнездования краснокнижного лугового луня обнаружили в городских округах Коломна, Зарайск и Серебряные Пруды. Это хищная птица из семейства ястребиных, занесенная в Красную книгу Московской области.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что численность луней за последнее десятилетие сократилась из-за распашки полей и ежегодных весенних палов травы. Поэтому находки, сделанные специалистами, дают надежду на восстановление популяции этих уникальных хищных птиц в Подмосковье.
Луговой лунь обустраивает гнезда в полях на земле, среди густой растительности. В каждой кладке от двух до шести яиц.
Новые места гнездования хищных птиц нашли в государственных природных заказниках Зарайска, Коломны и Серебряных Прудов. Развитие охраняемых территорий и установление их границ помогает сохранять и приумножать биологической разнообразие в регионе.
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