Красногорский проект реабилитации детей из Донбасса занял 2-е место на премии «Служение»

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Проект называется «Андрюшка». Имя программа реабилитации получила в честь одного из первых пациентов. Мальчик приехал в Красногорск восстанавливаться после тяжелого ранения позвоночника.

Проект состоит из трех главных составляющих. Первая - полноценная медицинская реабилитация. Вторая - работа с психологами, логопедами и дефектологами. На третьей ступени находится все, что связано с развитием кругозора и знакомством с окружающим миро. Для юных пациентов устраивают праздники, проводят мастер-классы и разнообразные тренинги.

Но не только детям помогают благодаря «Андрюшке». В рамках проекта собирают помощь жителям Донбасса, а также поддерживают бойцов специальной военной операции.