22 января 2024, 21:05

Красногорский проект реабилитации детей из Донбасса занял 2-е место на премии «Служение»

Unsplash
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Проект комплексной реабилитации детей из Луганской и Донецкой областей образовательного центра «Созвездие» занял второе место на премии «Служение». Программа существует за счет пожертвований спонсоров.

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Проект называется «Андрюшка». Имя программа реабилитации получила в честь одного из первых пациентов. Мальчик приехал в Красногорск восстанавливаться после тяжелого ранения позвоночника.

Проект состоит из трех главных составляющих. Первая - полноценная медицинская реабилитация. Вторая - работа с психологами, логопедами и дефектологами. На третьей ступени находится все, что связано с развитием кругозора и знакомством с окружающим миро. Для юных пациентов устраивают праздники, проводят мастер-классы и разнообразные тренинги.

Но не только детям помогают благодаря «Андрюшке». В рамках проекта собирают помощь жителям Донбасса, а также поддерживают бойцов специальной военной операции.

Красногорск Дети Донбасс
22 января 2024, 21:16
Подольск в пятый раз стал местом проведения мотокросса памяти гонщика Виктора Арбекова
Unsplash
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В Подольске прошли межрегиональные соревнования по мотокроссу памяти заслуженного мастера спорта Виктора Арбекова. Спортивное мероприятие состоялось в городе уже в пятый раз. В этом году в открытом чемпионате приняли участие около 150 гонщиков.

Принять участие в мотокроссе приехали спортсмены и любители в возрасте от 10 до 70 лет. Подольская трасса в селе Покров построена специально для соревнований имени Виктора Арбекова.

По традиции открыли мотокросс дети на мотоциклах с объемом двигателя от 65 до 85 кубов. Далее на трассу выехали участники постарше на более мощных мотоциклах. В завершении - любители и ветераны этого экстремального вида спорта.

Соревнования проводились по пяти классам. В этот раз подольские мотогонщики показали отличные результаты, заняв четыре призовых места.

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Спортсмены Подольск Мотоциклы
22 января 2024, 21:12
Ледовое шоу Ильи Авербуха показали в Пушкино
Unsplash
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Уникальное ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Пушкино вызвало настоящий восторг зрителей. Постановка прошла в городском округе на прошлой неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.

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На лед катка Центрального парка вышли настоящие мастера фигурного катания, в числе которых были и титулованные спортсмены Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский. Настоящее ликование зрителей вызвало появление на ледовой сцене двухкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Особый номер с огненными факелами исполнил заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков.

«В этом году мы 21 город посетили в Подмосковье. И везде потрясающий прием. Пушкино не исключение. Я счастлив, что такой проект только набирает обороты, разрастается. И инфраструктура вокруг катков становится все лучше и лучше», - поделился постановщик ледового спектакля Илья Авербух.

Жители Пушкино и артисты шоу выразили надежду что, подобные представления в городском округе станут еще одной доброй традицией.

Спортсмены Фигурное катание Пушкино Илья Авербух
22 января 2024, 21:02
Выставка к юбилею художницы Нины Габриэлян открылась в Щелкове
Телеканал «360»
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В Щелкове открылась выставка, приуроченная к юбилею художницы Нины Габриэлян. Полюбоваться ее работами можно до 24 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая каждый день пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На выставке представлены работы Нины Габриэлян, созданные в разные годы и вдохновленные путешествиями по различным странам. Зрители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты, выполненные с использованием разнообразных цветовых решений. Директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова отметила, что выставка стала результатом совместного творчества, где каждый посетитель может насладиться яркими красками и теплом работ художницы.

Нина Габриэлян - известный художник, поэт, прозаик и переводчик поэзии. Она является членом Союза писателей Москвы и Армении и Международного художественного фонда. Работы художницы находятся в государственных музеях и частных коллекциях различных стран.

Выставка проходит в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея.

Щелково
22 января 2024, 18:00
Временно исполняющим обязанности главы Дзержинского назначили Андроника Пака
Главное управление территориальной политики Московской области
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Глава Дзержинского городского округа Владимир Шелухин по собственному желанию сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначили Андроника Пака.

Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, временно исполняющего обязанности главы назначил Совет депутатов.

Ранее временно исполняющей полномочия главы Лобни назначили Анну Кротову.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дзержинский

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