Красногорский филиал Музея Победы проведет новогодний квест для детей

Традиционная программа для детей в этом году проводится уже в пятый раз. Тема этого года - подвиг разведчиков Великой Отечественной войны.

«Ребят ждут новые интересные и познавательные задания, которые погружают в историю и открывают важные страницы героического прошлого нашей страны», - сообщили представители Музея Победы.

Для участия в мероприятии приглашаются дети в возрасте от семи до 12 лет. Они смогут почувствовать себя настоящими разведчиками. Также подросткам предстоит добыть секретные сведения о новом оружии врага и передать их в центр.

Кроме того, школьники будут спасать своих товарищей из вражеской ловушки, а также попытаются преодолеть и другие трудности. В финале отважные ребята встретятся с Дедом Морозом и зажгут «Елку Победы».

Мероприятие продлится до 12 января 2024 года. Для того, чтобы принять участие, необходимо записаться по номеру телефона: +7 498 715 83-06. Также там можно получить дополнительную информацию о квестах.

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