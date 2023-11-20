Красногорский филиал Музея Победы подготовил бесплатную программу ко Дню матери

Представители Музея Победы пригласили всех желающих присоединиться к экскурсиям и программам, во время которых специалисты Красногорского филиала музея расскажут о подвигах матерей, их самоотверженности и преданности Родине.

Для женщин с детьми организуют бесплатную обзорную экскурсию «Великая Отечественная война. Причины. Герои. Итоги». Ведущие расскажут об уникальной экспозиции музея, расположенного в мемориальном здании, где в период 1943–1947 годов располагалась Центральная антифашистская школа.

Организаторы программы уделят особое внимание роли матерей во время войны. Посетители услышат об одном из знаковых символов начала Великой Отечественной войны - знаменитом плакате Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!».

Также им расскажут историю сталинградской медсестры Гули Королевой - матери двухлетнего сына, ушедшей на фронт, а также историю Натальи Магнитовой-Радуцкой, работавшей врачом в лагере для иностранных военнопленных № 27 в Красногорске и потерявшей всю семью во время войны.

Кроме того, Красногорский филиал Музея Победы проведет программу «Посвящение матери». Участники узнают, как возник этот праздник, и услышат трогательные и героические истории известных российских матерей. Гости программы смогут отследить эволюцию образа матери в искусстве.

Посетители также смогут ознакомиться с выставкой «Комсомол. Путь отваги и доблести», посвященной 105-летию со дня основания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), самой крупной советской молодежной организации.

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