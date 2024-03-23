23 марта 2024, 15:07

Красногорская больница приняла раненых после теракта в Crocus City Hall

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Пострадавших при теракте в Crocus City Hall экстренно доставили в медицинские учреждения Москвы и области. Одной из первых раненых приняла Красногорская больница № 1.

Виктор и Мария Добринские привезли в больницу сотрудницу Crocus City Hall, но домой уехать не смогли - остались дежурить в своем автомобиле, чтобы, если потребуется, помочь с транспортировкой пострадавших.

«Мы были у самого „Крокуса“, должны были поехать на концерт группы „Пикник“. Забрали девушку-сотрудницу „Крокуса“ и сразу приехали сюда, может быть - кого-то нужно будет отвезти из пострадавших или персонала больницы», - рассказала Мария Добринская.

Молодая пара из Видного Юлия и Савелий получили ранения во время стрельбы в торговом центре. Они смогли приехать в Красногорскую больницу самостоятельно. Юлию ранили в плечо, а Савелию прострелили стопу.

«Мы стояли у входа, начали стрелять в спину, резко упали на пол, у нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Выбежали на улицу, добрались до МКАД, и там нас добрые люди довезли до больницы», - рассказала Юлия.

Врачи Красногорской больницы уже почти сутки спасают жизни тяжело раненных пациентов. Неравнодушные жители сдают кровь в филиалах Московского областного центра крови во всех округах региона.

Неподалеку от Crocus City Hall в бизнес-центре «Кубик» работает Центр помощи. Здесь родственники могут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Вооруженные автоматами террористы открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Больницы Врачи Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:42
Московская митрополия рассказала о помощи пострадавшим при теракте в Crocus City Hall
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел направил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи с трагедией в Crocus City Hall. В Никольском кафедральном соборе Красногорска священнослужители создали оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

В церкви прошла панихида по погибшим. Священники и жители Подмосковья вместе молились о выздоровлении пострадавших, а также об укреплении сил спасателей и медиков, спасающих жертв теракта.

В соборе с момента трагедии дежурят священнослужители, к которым каждый может обратиться за духовной поддержкой и утешением.

Заздравные молитвы о выздоровлении пострадавших возносятся во всех храмах и монастырях Московской митрополии и заупокойные - о погибших.

Священнослужители посещают больницы, где также молятся вместе с родными и близкими пострадавших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Красногорск Священники Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:26
Глава Воскресенска Малкин сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин одним из первых сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Донорами уже стали более 70 жителей.

По его словам, количество россиян, желающих помочь нуждающимся, показало, что наша страна едина.

«Сам лично сдал кровь. Очень приятно, что здесь много неравнодушных жителей. Все ждут своей очереди, хотят сдать кровь. Это еще раз показывает то, что мы единая страна», - рассказал Малкин.

Также он напомнил, что на территории округа запрещены все массовые мероприятия.

Заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова поблагодарила жителей округа за помощь.

«Люди откликнулись, приходят. Очень много сегодня первичных доноров, которые от всей души хотят помочь пострадавшим. Хотим выразить огромную благодарность тем, кто откликнулся, кто приходит», - отметила Викулова.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Больницы Воскресенск Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:22
Депутат Госдумы Александр Толмачев сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall
Медиасток.рф
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Депутат Государственной Думы Александр Толмачев посетил ногинский центр переливания крови, где принял участие в донорской акции. Он сдал кровь в порядке живой очереди для помощи пострадавшим от теракта Crocus City Hall.

Александр Толмачев подчеркнул значимость массовой поддержки и готовности людей помогать в трудную минуту, отметив увеличение числа желающих стать донорами. Жители Ногинска активно присоединяются к акции, выражая свою солидарность и желание оказать поддержку.

Руководитель ногинского центра переливания крови Мария Абросимова заверила, что станция полностью готова к приему большого количества доноров и в случае необходимости направит запасы крови в больницы, где находятся пострадавшие.

Сдать кровь можно с 8:00 до 11:30 по адресу город Ногинск, улица Октябрьская, дом 85Д. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Донор должен быть старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Богородский Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:00
Жительница Балашихи сдала кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall
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Количество желающих стать донорами для пострадавших при теракте в Crocus City Hall постоянно растет. Одной из первых в Московский областной центр крови приехала жительница Балашихи Елена Ермолова.

Она рассказала, что не понаслышке знает, как важна донорская помощь пострадавшим.

«Донором стала после того, как сама попала в аварию. После восстановления решила тоже помогать. Я сдаю кровь с 2005 года. Вчера в половине девятого увидела сообщение о трагедии. Решила сегодня прийти помочь людям, которые пострадали», - рассказала Ермолова.

За первый час работы центра кровь сдали более 600 человек и число желающих не уменьшается.

По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, люди стоят в очередях, чтобы помочь нуждающимся.

«Такой огромный наплыв у нас только сегодня. Обычно, когда мы работаем семь дней в неделю, по выходным порядка 120 человек проходит только на этой площадке. В среднем по области - порядка 300. Это обычные для нас цифры, но сегодня будет значительно больше», - отметила Аппалуп.

Сдать кровь может каждый житель Подмосковья. Главное - быть здоровым на момент донации. С собой обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС. Филиалы центра работают в Щелково, Подольске, Мытищах, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Наро-Фоминске, Химках, Королеве, Ногинске, Люберцах и Раменском.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Волонтеры Стрельба в Crocus City Hall

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