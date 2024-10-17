17 октября 2024, 10:46

Краеведческую экскурсию провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Экскурсия под названием «Жемчужина Воскресенска» состоялась в усадьбе Кривякино. Жители и гости города получили массу позитивных впечатлений.

Посетители усадьбы совершили прогулку по осеннему парку в сопровождении экскурсовода, который увлекательно рассказывал им о достопримечательностях этого уникального места. Участники мероприятия узнали о происхождении названия имения, о жизни его владельцев и обитателей, посмотрели на уникальную восьмилучевую систему.

Парк усадьбы регулярно посещает множество местных жителей и приезжих из других регионов. Они наслаждаются прогулками по территории, где есть уютные беседки для отдыха, пруд с утками и липовые аллеи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Экскурсии История Воскресенск
17 октября 2024, 10:37
Спартакиада школьников по киберфутболу прошла в Красногорске
Телеканал «360»
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На красногорском стадионе «Зоркий» впервые провели спартакиаду школьников по киберфутболу. По регламенту соревнований участие в ней принимали лучшие в этом виде спорта ученики красногорских школ с пятого по 11-й класс.

Особенность киберфутбола в том, что в виртуальном поединке игроки могут сражаться в совершенно разных возрастных категориях. Все, что требуется, это игровая консоль, джойстик, ловкость рук и предельная концентрация на экране, ведь участник соревнований играет не за себя одного, а управляет целой командой, состоящей из 11 футболистов.

«Данная дисциплина особенная, первый раз мы тестируем такой формат. Ребят пришло очень много и, несмотря на школьные каникулы, они с удовольствием играют, выкладываются по полной и очень довольны. Говорят, что побольше бы таких дисциплин», - рассказал начальник отдела спортивно-массовой работы администрации Красногорска Валентин Олехнович.

Киберфутболисты выбирают команды, входящие в рейтинг Международной футбольной ассоциации - ФИФА - и находящиеся примерно на одном профессиональном уровне. Игровое время виртуальных таймов в переводе на реальное длится от семи до 15 минут.

Подбодрить участников красногорской Спартакиады приехал специальный гость - обладатель чемпионского титула по киберфутболу в России Дмитрий Герасимов, известный в сообществе под никнеймом «Фаворит».

Участники спартакиады получили памятные подарки и призы - футболки с формой клуба «Зоркий». А победителю досталась экипировка сборной России.

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«В нашей стране очень неплохо прогрессирует такое новое направление как фиджитал игры, которое позволяет между собой совместить как реальный футбол, так и виртуальный. В данном случае это абсолютно новый вектор развития, где люди, которые хорошо развиваются в одном направлении, могут себя попробовать и в другом, похожем», - заявил Дмитрий Герасимов.

Красногорск Футбол Школьники
17 октября 2024, 10:36
Пенсионеры из Лосино-Петровского стали лауреатами творческого конкурса
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Открытый городской конкурс-фестиваль творчества для людей старшего поколения прошел в Черноголовке. Коллектив из Лосино-Петровского отметили в одной из номинаций.

Конкурс «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» состоялся в культурно-досуговом центре «Гамма». На нем люди серебряного возраста продемонстрировали свои таланты и умения.

Поучаствовать можно было в трех номинациях: «Художественное слово», «Вокальное искусство» и «Исполнительное искусство». Клуб «Ностальжи» Дворца культуры «Октябрь» из Лосино-Петровского стал лауреатом третьей степени в первой номинации.

Мероприятие организовали сотрудники администрации округа, отдела культуры и КДЦ.

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Пенсионеры Лосино-Петровский Черноголовка конкурсы
17 октября 2024, 10:35
Глава Лосино-Петровского проверил благоустройство около Суворовских прудов
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Территорию продолжают благоустраивать возле Суворовских прудов в Лосино-Петровском. Готовность объекта составила 45%.

Каждый день на площадке работают 35 человек. Специалисты уже убрали ненужные деревья, установили сваи, смонтировали металлические каркасы и подготовили площадку под установку малых архитектурных форм.

Работы по благоустройству проходят в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Важно, чтобы основные работы по благоустройству закончили до наступления морозов. На данный момент готовность объекта составляет 45 процентов. Полностью завершить работы планируем до 10 ноября», - прокомментировал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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Благоустройство Лосино-Петровский
17 октября 2024, 09:57
Музыкальный спектакль о смысле жизни показали в Павловском Посаде
Телеканал «360»
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Театральный коллектив «АванСцена» школы искусств имени Якова Флиера из Ликино-Дулево показал в Павловском Посаде музыкальный спектакль «Жить». Сюжет прост, но трогает за душу каждого — истории о смысле жизни, предназначении человека, бытовых проблемах.

Объединяет все переплетенные в сюжете рассказы главная идея - герои выбирают жизнь.

«Пять лет назад у нас возникла идея создать проект, который называется „Жить“, и включить в него разные истории. То есть это такой спектакль-сериал. Внутри него существуют самые разные истории жизни, и они периодически меняются. Так и возникают спектакли „Жить 2.0“, „Жить 3.0“. В Павловский посад мы привезли одну из последних версий нашего спектакля, уже с новыми историями», - рассказала режиссер-постановщик Алеся Бурлакова.

В зале был аншлаг. Зрители признались, что постановка «попала в самое сердце». «Испытали такое чувство, которое вернуло нас в детство. Мы могли ощутить все переживания и помолились за то, что с нами этого не случилось. Это было трогательно, великолепная игра молодых артистов», - поделилась после спектакля Зинаида Заруднева.

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Спектакль проходил в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» и благодаря поддержке депутата Московской областной думы Линары Самединовой. На сцене выступили более 55 актеров, дети и взрослые, а еще - ребята с ограниченными возможностями. Некоторые не слышат и не разговаривают, поэтому выражают себя при помощи жестов. А в подготовке спектакля помогают и родители юных актеров - делятся своими историями, которые потом будут поставлены на сцене.

Спектакль Театры Павловский посад

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