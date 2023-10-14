Краеведческий час-знакомство «Город, в котором мы живем» прошел в Шатуре

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Участники мероприятия узнали о важных исторических событиях и достижениях, которые оказали влияние на развитие региона. Дмитрий Фатеев и Александр Меус рассказали о происхождении города, его значимых местах и легендах. Посетителям была также предоставлена возможность ознакомиться с архивными документами и предметами старины, связанными с историей города и его окрестностей.

«Были представлены: наконечники копий, фрагменты керамической посуды и орудия труда. Эти артефакты позволили посетителям погрузиться в прошлое и узнать больше о жизни и обычаях наших предков», - рассказал руководитель «Люди Озер» Дмитрий Фатеев.

Он подчеркнул, что объединение предлагает экскурсионные маршруты по Шатурскому округу, которые позволят жителям города и гостям познакомиться с историей и достопримечательностями края.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать информацию обо всех культурных мероприятиях, которые проходят в Московской области.

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