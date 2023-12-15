15 декабря 2023, 20:09

Краевед Сергей Егоров из Мытищ победил в конкурсе имени Дурылина

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Сергей Егоров из Мытищ стал победителем литературного конкурса имени Дурылина. Он отличился в номинации «Краеведение».

Мытищи конкурсы
15 декабря 2023, 21:29
Образовательному центру № 1 в Ивантеевке исполнилось 110 лет
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Образовательный центр № 1 в Ивантеевке Пушкинского городского округа отпраздновал 110-летие. Одну из старейших школ муниципалитета открыли в 1913 году. С 1936 года она из семилетней стала средней, позднее ей присвоили звание образцовой.

Ивантеевка Пушкино
15 декабря 2023, 20:58
Студенты поучаствовали в мастер-классах Щелковского историко-художественного музея
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Щелковский историко-художественный музей провел серию мастер-классов для студентов местного колледжа. Например, молодые люди научились поделкам в стиле декупажа. Мероприятия проходят в рамках акции «Пушкинские дни» к 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Пушкина.

Щелково Студенты
15 декабря 2023, 20:51
Губернатор Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда
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В декабре исполняется 20 лет с момента присвоения Реутову статуса наукограда. В Telegram-канал е губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей города с важной датой.

Андрей Воробьев Реутов
15 декабря 2023, 20:20
Делегации из Малайзии и Индонезии побывали на заводе МЕТИЗ в Щелкове
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Делегации из Индонезии и Малайзии посетили предприятии группы компаний МЕТИЗ в Щелкове. Производство является лидером в разработке комплектующих для протезов нижних конечностей.

Щелково

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