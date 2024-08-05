Краевед нашел редкое доисторическое животное на окраине Домодедова

Помощник депутата Московской областной Думы Дмитрий Хуртов организовал в городском округе Воскресенск выставку копий известных картин мира. Открыли ее в доме культуры «Химик». В экспозиции представлены копии «Крика» Эдварда Мунка, «Игроков в карты» Поля Сезанна, «Дора Маар с кошкой» Пабло Пикассо и другие.

Много лет помощник депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой и председатель молодежного парламента при городском округе Воскресенск Дмитрий Хуртов увлекается живописью. Недавно он стал писать копии известных картин.

«Мы реализовываем эту выставку на территории Московской области. Я знаю, что есть организаторы, которые делают, что-то подобное, но они распечатывают холсты. Здесь была задумка сделать это руками мастеров. Здесь не только мои картины представлены, но и моей коллеги Натальи», - говорит автор частной коллекции Дмитрий Хуртов.

На открытие выставки в ДК «Химик» пришли коллеги художника, почетные гости, представители сферы культуры и жители округа. Екатерина Лобышева вручила Дмитрию благодарственное письмо от Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, отметив его важную роль в формировании государственной и молодежной политики округа.

«Любой молодой человек, который сейчас увидит эту коллекцию, возможно захочет попробовать свои силы, и интересно, сколько ребят смогут присоединиться к вашей выставке и потом создать более объемную и насыщенную. Посмотрим, это только начало и самое главное оно сделано сейчас», - сказала депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Работы уже вдохновили молодежь. Так, ученик 10 класса Константин Смердягин планирует стать военным инженером, но сегодня не представляет свою жизнь без живописи и любит посещать подобные выставки.

«Я очень люблю смотреть на разные картины, особенно пейзажи. Здесь также представлены не менее прекрасные картины, такие как, „Портрет Марии Цетлиной“. Она трогает душу своим прекрасным образом», - поделился житель городского округа Воскресенск Константин Смердягин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».