Коворкинг для детей и взрослых открыли в школе «Лидер» в Химках

Коворкинг-центр «Точка кипения» в Химках - это место, где будут проводить лекции, семинары, мастер-классы и конференции на разные темы.

«Этот проект сделан от души. Мы хотим, чтобы ребятам было комфортно в стенах этой школы. Все то, что здесь происходит в выходные, в ночи - все делается для учеников. И делается от души. Конечно, с гордостью хочу сказать, что „Точка кипения“ - сложный проект, но ему быть», - рассказала директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Поработать в новом коворкинге может каждый житель Химок. Подать заявку можно на платформе проекта, выбрав в списке мест школу «Лидер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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