Котельные в Воскресенске отремонтируют к отопительному сезону

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с директором филиала «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрием Хрипуновым проверили подготовку муниципальных котельных к зиме. Они осмотрели котельные на улицах Мичурина, Рабочей и Комсомольской в Воскресенске, а также котельную в городе Белоозерский.

К отопительному сезону на всех объектах проводятся планово-предупредительные работы. Так, благодаря расширенной программе ремонта на котельной в Белозерском заменен сетевой насос, а на котельной на улице Мичурина в Воскресенске капитально отремонтируют котел. Также ведутся гидравлические испытания на сетях, которые позволяют выявлять проблемные участки теплотрасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве 37 километров теплосетей в Солнечногорске до конца года.

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