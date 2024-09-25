25 сентября 2024, 08:14

Котельные в Лесных Полянах и Серебрянке проверили в Пушкино

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В Пушкинском продолжаются проверки готовности котельных к отопительному сезону. Накануне комиссия посетила два таких объекта в округе. Они проверили, как обновляется оборудование.

Выездную проверку провели глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, его профильный заместитель Екатерина Носачева и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Они посетили котельную в Лесных Полянах на улице Ленина, которая обеспечивает теплом 28 многоквартирных домов и три социальных объекта. В этом году здесь обновили один котел.

После комиссия отправилась в котельную в микрорайоне Серебрянка. В рамках инвестиционной программы здесь тоже устанавливают новый котел.

«Работы по концессионному соглашению проводит ООО „Газпром теплоэнерго МО“, все объекты находятся под пристальным наблюдением. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году будет обновлено восемь котельных», - прокомментировал Максим Красноцветов.

Отметим, что проверки исправности оборудования идут в рамках народной программы «Единой России».

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Отопление Пушкино «Единая Россия»
24 сентября 2024, 21:37
Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 в Подмосковье
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 лучших в Подмосковье. Итоги работы за первое полугодие подвели президиуме регионального политического совета партии.

Мероприятие прошло под руководством секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

«Всего в Химках 19 проектов „Единой России“ в сферах спорта, здравоохранения, медицины, социальной политики, образования, культуры. Ведем активную работу по каждому направлению. Благодарю коллег за высокую оценку нашей работы!» - отметил глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

Партия в Химках насчитывает свыше четырех тысяч членов и около двух тысяч сторонников. По всей стране работают около 90 тысяч первичных отделений «Единой России». В Московской области действуют около четырех тысяч первичных отделений.

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Химки «Единая Россия»
24 сентября 2024, 21:37
Более 100 новых лавочек установили в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил, как проходит реконструкция парка имени Толстого. Сейчас рабочие обустраивают тропинки, велодорожки и монтируют опоры освящения.

Благоустройство парка Толстого проводят в несколько этапов, при этом вход для отдыхающих всегда открыт. Вторая стадия реконструкции охватит территорию в 12 гектаров.

«Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

Специалисты уже обновили более 30 дорожек и установили свыше 100 новых лавочек, а также обустроили детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Помимо этого, в рамках первого этапа реконструкции в парке запустили сухой фонтан и открыли колесо обозрения.

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Благоустройство Химки Парки
24 сентября 2024, 21:37
Жители Ногинска провели субботник в исторической части города
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Жители микрорайона Красный Электрик вместе с депутатом Богородского округа Олегом Пушенком провели субботник в исторической части города. Весь необходимый инвентарь предоставили местные предприятия.

Жители микрорайона Красный Электрик приняли участие как в наведении порядка, так и в благоустройстве территорий. Провели опиловку под будущую ливневку за домом № 1 по улице Московской, очистили ручей от поросли и мусора возле почты в сторону Часовни. Такой отклик со стороны жителей не удивителен, ведь не за горами 75-летний юбилей микрорайона Красный Электрик.

Его история началась в 1951 году, когда на болотистых землях совхоза «Ямские леса» началось строительство электрической подстанции. Со всех уголков страны сюда ехала молодежь, приезжали целыми семьями. Первые строители поселка жили в палатках на месте бывшего летного поля. В 1954 году Ногинская подстанция начала свою работу, и жилой поселок при ней получил название Красный Электрик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о назначении Павла Биды министром экологии региона.

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Субботник Богородский
24 сентября 2024, 19:46
Более 30 предприятий в Подольске воспользовались поддержкой органов власти
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В Подольске четыре предприятия, работающие в сферах дополнительного образования и медицины, получили льготные займы от Фонда микрофинансирования Московской области. Восемь компаний воспользовались поддержкой Гарантийного фонда региона, а более 20 организаций прошли консультации и обучающие программы Фонда внешнеэкономической деятельности.

Ежегодно начинающие и социальные предприниматели Подольска могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей для покрытия будущих затрат на коммунальные услуги, аренду и покупку основных средств. Программа «100% Подмосковье» уже помогает 55 предпринимателям повысить узнаваемость их продукции и бренда.

На муниципальном уровне также оказывается поддержка представителям малого и среднего бизнеса. В прошлом году пять предприятий получили компенсации за затраты на покупку или лизинг оборудования, а в 2024 году планируется поддержать еще четыре компании.

Подольские компании, предприниматели и самозанятые могут воспользоваться субсидиями, грантами и льготным финансированием благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Уже в этом году бизнес-сообщество региона сможет возместить затраты на работу с маркетплейсами, лицензионные договоры франшизы, а также на покупку оборудования и модернизацию производства.

«Наше взаимодействие с бизнес-сообществом Подольска будет продолжено в прежнем активном режиме. Только с января состоялось порядка 700 встреч, круглых столов и консультаций, на которых мы рассказали о реализуемых и планируемых мерах поддержки. Узнать больше о них можно на официальном сайте администрации и в социальных сетях», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

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Подольск Бизнес

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