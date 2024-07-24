Котельные в деревнях Обушково и Новинки отремонтируют к концу июля

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В деревне Новинки чинят трубопровод и арматуру тепловых сетей, в котельной №3 в селе Новопетровское на улице Полевая устанавливают современный теплообменник, осматривают арматуру труб и обновляют покрытие для топки котлов.

В деревне Обушково очищают теплообменники и фильтры, меняют краны на трубопроводах и отоплении. В городе Дедовск в котельной №4 меняют задвижки, ремонтируют трубопровод и проверяют запорную арматуру.

Две эти котельные начнут работать 31 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

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