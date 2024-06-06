Котельные модернизируют в Лобне к новому отопительному сезону

Оборудование на котельных обновляют по соглашению, заключенному между администрацией округа, Теплоэнергетической компанией-10 и Московской областью.

«В рамках этого соглашения определен ряд объектов, которые будут реконструированы, обновлены на территории городского округа. Вот это первый объект, который в рамках концессионного соглашения подлежит реконструкции. Котельная на Луговой», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

На котельной в микрорайоне Луговая заменили два котла и установили теплообменное оборудование. Специалисты работают без выходных, чтобы к началу отопительного сезона новая современная фабрика тепла была готова.

На котельной смонтированы современные котлы. После их установки уйдут от парового цикла на водогрейный, все остальное оборудование также заменят на новое.

По соглашению реконструируют четыре предприятия и котельные в микрорайонах Луговая и Красная поляна, а также на улице Калинина. К отопительному сезону построят 350 метров новых тепловых сетей. Все это позволит не только повысить надежность системы, но и снизит затраты на отопление.

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