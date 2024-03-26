Котельные модернизируют в Балашихе в 2024 году
Региональный штаб по модернизации теплоснабжающего хозяйства работает в Балашихе. В его рамках разработали план по обновлению котельных на 2024 год.
«Благодаря поддержке регионального правительства продолжаем проводить системную работу по повышению надежности теплоснабжения города», - отметил глава Балашихи Сергей Юров.
По его словам, в округе реконструируют котельную № 1 на проезде Трудовых резервов. Рабочие проведут монтаж двух новых котлов, что позволит увеличить мощность котельной до 170 Гкал/ч. В котельной № 2-35 в микрорайоне Керамик заменят два котла и два насоса. Новое оборудование повысит надежность котельной.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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