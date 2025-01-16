Котельные № 1 и № 2 в Чехове капитально отремонтируют в 2026 году

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить надежное теплоснабжение и снизить долю неочищенных сточных вод.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения и водоснабжения, то у нас есть отдельная большая программа, смысл которой - за пять лет радикально модернизировать как сети, так и котельные. В рамках Президентского проекта мы проводим масштабную работу. В каждом городе, где долгое время не модернизировались очистные сооружения, они требуют особого внимания»», - сказал губернатор Андрей Воробьев.

На данный момент заключены контракты и разрабатываются проекты на котельных № 1, № 2В, № 4 на улице Гагарина, № 5 в поселке Мещерское, № 7 в поселке Дубна, № 11 на Набережной улице, № 15 на улице Гагарина, № 17 на Угловой улице, № 20 в селе Молоди, № 23 в поселке Крюково и № 27 в поселке Новый Быт.

Также идет подготовка и согласование проектно-сметной документации на шести участках тепловых сетей. Подрядчики уже получили аванс, что позволит войти в экспертизу и одновременно закупить оборудование.

«Работы на наших основных котельных № 1 и № 2 продлятся до конца 2026 года. В ходе реконструкции мы получим совершенно новые объекты. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы обеспечить безостановочный режим работы котельных. Также были представлены проекты по реконструкции очистных сооружений в Чехов-7 и строительству водозаборной станции в деревне Мелихово», - рассказал Михаил Собакин.

Все работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.