Котельную в ЖК «Томилино парк» в Люберцах достроят в 2024 году

Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой порядка 20 тысяч жителей из 17 новостроек и 28 запланированных к строительству жилых домов. Также к ней подключат два социальных объекта.

«Прошлой зимой от ряда жителей этого микрорайона мы получали обращения на ненормативную температуру в квартирах. Поэтому было принято решение о строительстве новой котельной мощностью 70 мегаватт», - рассказал Волков.

Котлы уже доставили в округ, сейчас специалисты монтируют трубу. В ноябре строители приступят к пуско-наладочным работам, подключат новую котельную до конца года. А пока на время работ на старой котельной установили дополнительный котел, чтобы обеспечить жителей теплом в начале отопительного сезона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».