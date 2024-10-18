Котельную в селе Хотеичи построят в 2025 году

Качество школьного питания оценила заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина. В проверке также поучаствовали родители учащихся школы № 5.

Специалисты продегустировали завтрак в школьной столовой. Единое меню действует во всех образовательных учреждениях Московской области. Его обновляют раз в полгода.

«Сегодняшняя дегустация одна из тех, что проходит еженедельно в каждой школе Подмосковья уже не один год. Родители кооперируются в группы по несколько человек и записываются на посещение школьной столовой. На этот раз мы с другими сотрудниками администрации присоединились к ним. В этой столовой еда вкуснее, чем домашняя», - поделилась Ольга Репина.

Отметим, что все родители школьников могут влиять на меню в столовых школ. В Подмосковье действует проект «Родительский контроль». Также обращения по поводу качества еды принимают через портал «Добродел» и чат-бот «Школьное питание в Подмосковье».

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