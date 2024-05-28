Котельную в селе Фаустово под Воскресенском реконструировали

Этот новый источник тепла, работающий на природном газе, обеспечивает надежное теплоснабжение 287 потребителям и способствует улучшению экологической обстановки в населенном пункте.

На сегодняшний день котельная полностью автоматизирована и находится в процессе пуско-наладочных работ, обеспечивая тепло потребителям. Она обслуживает два многоквартирных дома, а все данные оперативно передаются на диспетчерский пульт в филиал «Газпром теплоэнерго МО» в городе Воскресенск.

Отметим, что реконструкция котельной осуществлена в рамках концессионного соглашения между правительством Московской области, ООО «Газпром теплоэнерго МО» и администрацией городского округа Воскресенск. Согласно этому соглашению, предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация 60 источников теплоснабжения, а также строительство и реконструкция 22 участков тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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