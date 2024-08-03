Котельную в поселке Новый Быт под Чеховом модернизируют в следующем году

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Котельная, введенная в эксплуатацию еще в 1984 году, отапливает 37 многоквартирных домов, 21 дом частного сектора и объекты социальной сферы. В ходе инспекции Михаил Собакин обсудил с техническими специалистами текущие работы и планы по завершению ремонта.

Уже отремонтированы два котла, заменена трубная часть теплообменника горячего водоснабжения, смонтированы и подключены новые подпиточный и солевой насосы, а также заменена запорная арматура на системе теплообменников и химводоподготовки.

Котельная № 27 включена в масштабный план модернизации объектов теплоснабжения Московской области и Государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В этом году проведут проектно-изыскательские работы, а в следующем котельную ждет полная реконструкция.