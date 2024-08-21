21 августа 2024, 13:58

Котельную в поселке Курсаково отремонтируют к концу августа

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Котельную в поселке Курсаково на следующей неделе запустят в работу. Две недели на объекте специалисты проводили ремонт в преддверии отопительного сезона.

В котельной разобрали и промыли пластинчатый теплообменник, отремонтировали котлы, а также заменили износившиеся детали. Кроме этого, провели плановую замену задвижек на подаче отопления и горячего водоснабжения. За счет этого у жителей не будет проблем с теплом и водой в отопительный сезон.

Все работы проводились во время планового отключения горячей воды. На следующей неделе котельная возобновляет работу.

Ранее на улице Октябрьской в поселке Глебовский заменили надземные тепловые сети. Специалисты проложили 150 метров нового трубопровода, а также отремонтировали кровлю здания котельной.

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Истра Отопление Ремонтные работы
21 августа 2024, 14:58
Около 1,8 тысячи жилых домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января
Министерство ЖКХ Московской области
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Около 1,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года. В них обновили фасады, кровли, лифты и коммуникации.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, при проведении капитального ремонта уделяют особое внимание системам газоснабжения. Их уже обновили в 763 домах, это 70% от годового плана. До конца декабря ремонт проведут еще в 329 местах. Полностью работы завершили в Бронницах, Волоколамске, Егорьевске, Кашире, Коломне, Краснознаменске, Луховицах, Молодежном и Серебряных Прудах.

Кроме того, с января в 106 жилых домах заменили 305 лифтов, отремонтировали 425 кровель и 268 фасадов. Еще в тысяче построек обновили коммуникации.

«Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность», - отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За ходом работ следят эксперты технадзора. Узнать сроки проведения ремонта жители могут по ссылке.

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Ремонтные работы
21 августа 2024, 13:58
Обучение по оплате коммунальных услуг на умном сервисе пройдет в Видном
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Жителей Видного обучат оплачивать коммунальные услуги с помощью сервиса «Умная платежка». Консультация пройдет 25 августа в местном многофункциональном центре «Мои документы».

Сотрудники МФЦ Ленинского округа регулярно консультируют жителей по работе сервиса «Умная платежка». Они помогают установить приложение и рассказывают о его преимуществах.

Это один из сервисов личного кабинета «МосОблЕИРЦ Онлайн», который позволяет следить за балансом лицевого счета и историей начислений и платежей. Счет и документ об оплате можно скачать и распечатать.

«Подобные консультации вызвали огромный интерес у наших жителей, поэтому приняли решение провести подробное групповое обучение в нашем офисе. Любой житель, достигший 18-летнего возраста, может прийти и получить консультацию», - прокомментировал директор МФЦ Николай Бондаренко.

Отметим, что более трех тысяч человек уже обучились работе с умным сервисом с начала этого года. Ближайшее групповое обучение пройдет 25 августа в Видном в доме № 77 по Школьной улице.

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МФЦ Видное Ленинский округ
21 августа 2024, 13:47
Свыше 4 тысяч детей получат выплаты к 1 сентября в Ленинском округе
Медиасток.рф
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Региональные выплаты к началу учебного года получат более четырех тысяч школьников Ленинского городского округа. Их можно будет потратить на покупку формы и приобретение необходимых для обучения вещей.

Более 14 тысяч детей воспитывают многодетные семьи Ленинского округа. Свыше четырех тысяч школьников муниципалитета получат различные региональные выплаты к началу учебного года.

В школы 1 сентября пойдут более пяти тысяч первоклассников. 30 из них получат подарочные наборы от губернатора Андрея Воробьева. Это школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

«Ребята из многодетных семей получают по три тысячи рублей на покупку школьной формы. Их у нас 4110 человек. Тем, кто воспитываются в небогатых семьях со средним доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума, дополнительно выплатим по семь тысяч рублей на каждого ребенка. Таких школьников у нас около 300. Выплаты предоставляются проактивно, но также при желании жители могут самостоятельно подать заявление на подмосковном портале „Госуслуги“, - добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Кроме детей из многодетных семей, меры соцподдержки действуют для школьников с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей. Им выплатят по 13 тысяч рублей на покупку формы и оплату питания.

Отметим, что всего в Подмосковье помощь получают 107 тысяч детей.

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Дети 1 сентября Ленинский округ
21 августа 2024, 12:53
Яхтсмены из Можайска стали чемпионами соревнований за кубок героев космоса
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Соревнования Московской области по парусному спорту прошли на Клязьминском водохранилище. Яхтсмены из Можайска заняли на турнире призовые места.

Можайск на соревнованиях представляли воспитанники отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион». Ребята показали хорошие результаты. Так, в классах «Луч-мини» и «Оптимист» золотые медали выиграли Платон Кутепов и Юрий Сизов. Среди девушек в классе «Оптимист» третьей стала Софья Кутепова.

Ранее ребята успешно выступили на межрегиональных соревнований на Рыбинском водохранилище и на Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога».

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Спортсмены Можайск

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