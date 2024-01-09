Котельную в микрорайоне Цемгигант модернизируют в Воскресенске
Котельная в южной части Воскресенска работает с дефицитом мощности. На данный момент в работе задействовано три котла из четырех. Накануне глава округа Алексей Малкин и министр энергетики Московской области Александр Самарин проверили работу объектов теплоэнергетики округа.
По словам Малкина, в котельной заменят основное и вспомогательное оборудование, реконструируют химводподготовку, а также автоматизируют резервное топливное хозяйство.
Помимо этого, сегодня представители администрации округа, прокуратуры и следственного комитета встретились с жителями домов на улице Беркино и взяли на контроль ситуацию с отоплением в микрорайоне.
«Сотрудники сделали замер температуры в квартире: в комнате 8-9 градусов, на кухне - 11. В такой обстановке жить очень сложно. Также был сделан замер в подвале. На вводе в доме показало 46 градусов, обратка - 38. Это очень мало», - прокомментировали жители микрорайона.
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