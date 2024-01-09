Котельную в микрорайоне Цемгигант модернизируют в Воскресенске

Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Серпухове. Шоу для зрителей подготовили участники детской театральной студии «Маска».

Сюжет шоу построен вокруг приключений героя - Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Представление началось еще в холле, который для этого превратили в таверну. После этого сами персонажи проводили зрителей в зал, где они смогли насладиться зрелищем на расстоянии вытянутой руки.

«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали „Короля и Шута“. По поводу декораций возникла сложность - когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами», - прокомментировал режиссер.

Юные актеры исполнили известные песни из репертуара группы, адаптированные под сюжет. Зрители же стали полноправными участниками действия и даже смогли попробовать себя в роли марионеток в финальной сцене.

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