Котельную в Менделеево запустили в работу после ремонта

Перед запуском глава Солнечногорска Константин Михальков провел рабочую встречу в котельной в Менделеево. Собравшиеся проверили работу подрядчиков и состояние оборудования для запуска горячей воды. Основная проблема была связана с комплектующими для автоматизации. Это влияло на подачу качественного горячего водоснабжения. Поиски недостающих деталей велись очень активно.

«Обзванивали соседние котельные и заводы, которые выпускают детали. Если бы было нужно, полетели бы за ними на другой конец страны. Главное - обеспечить жителей горячей водой», - прокомментировал глава округа Константин Михальков.

Во время рабочего выезда на объект обсудили и кадровые вопросы. Сейчас предприятие «ИК ЖКХ» ведет набор квалифицированных специалистов. НА счет трудоустройства всех желающих просят обращаться по телефонам: 8-495-994-10-77 доб.142, 8-495-994-10-55.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».