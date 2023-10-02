Котельную в Лопатинском микрорайоне в Воскресенске достроят до конца года

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Сейчас ведутся работы по модернизации сетей отопления от котельной № 1 на улице Старая Промплощадка, а также от котельной № 3 в микрорайоне Лопатинском.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, «Газпром теплоэнерго Московская область» также занимается возведением новой котельной в Лопатинском микрорайоне. Объект будет обеспечивать теплом 126 домов. Котельную достроят до конца 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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