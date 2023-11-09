09 ноября 2023, 16:21

Котельную в Агрогородке под Истрой модернизируют к 2024 году

Пресс-служба администрации г.о. Истра
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Модернизация котельной № 11 в поселке Агрогородок завершится к 2024 году. Три старых паровых котла уже заменили на два современных. Сейчас проводят пусконаладочные работы нового оборудования.

В поселке Агрогородок на котельной №11 проводятся пусконаладочные работы нового котла, установленного в рамках модернизации объекта. Он произведен отечественной фирмой «ЭНТРОРОС» и подключен к системе газоснабжения специалистами АО «Истринская теплосеть».

Это уже второй новый котел, установленный на котельной в этом году, причем оба они будут работать в периоды понижения температуры. Ранее котельная обслуживалась двумя паровыми котлами 80-х годов, которые почти полностью исчерпали свой ресурс.

Все оборудование на котельной будет работать в автоматическом режиме и позволит снизить расход газа, нарастив производительность. Специалисты уже начали установку насосного и теплообменного оборудования, смонтировали новую дымовую трубу.

Завершить модернизацию котельной планируют впресс 2024 году. Это позволит обеспечить качественным теплоснабжением 1,8 тысячи жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Все оборудование котельной будет работать в автоматическом режиме. Это позволит снизить расход газа, нарастив производительность. Завершить модернизацию котельной планируют к 2024 году.

Специалисты «Истринской теплосети» уже подключили последний котел к системе газоснабжения. Он произведен отечественной фирмой «Энторорос». Также начали установку насосного и теплообменного оборудования, смонтировали дымовую трубу.

Этой зимой два новых котла будут обеспечивать теплом 1,8 тысячи жителей поселка. Ранее на их месте работали паровые котлы 1980-х годов, которые почти полностью исчерпали свой ресурс.

ЖКХ Истра Отопление
09 ноября 2023, 17:29
Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком «За доблесть и мужество»
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком Московской области «За доблесть и мужество» и денежной премией в размере 250 тысяч рублей. Он обезвредил вооруженного мужчину, который открыл огонь по посетителям кафе.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, 10 сентября злоумышленник пришел в кафе Электростали с оружием и открыл огонь по выходящей из него паре. Мужчина получил тяжелое ранение в живот и скончался в больнице.

Нарушителя обезвредил Михаил Сабуркин, который набросился на него сзади и повалил на землю. Это сняли камеры видеонаблюдения.

Стрелком оказался ранее судимый за убийство и грабеж житель округа. На него возбудили уголовное дело.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды
09 ноября 2023, 17:22
Турнир по бильярдному спорту среди общественных организаций прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Финал соревнований по бильярдному спорту за кубок главы округа прошел в Мытищах. Участниками турнира стали представители общественных организаций.

На турнире выступили представители Общественной палаты, водно-спортивного клуба «Дубрава», Союза добровольцев Донбасса, Союза армян, Союза таджиков, Совета ветеранов округа, казачьего общества, а также волонтерского движения «Круги добра» и организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Кубок по бильярдному спорту - это реализация одной из инициатив, которую мы озвучили на совместной встрече представителей нашего отделения с Юлией Купецкой этим летом. Сегодняшнее мероприятие смогло сплотить представителей всех активных общественных объединений городского округа», - рассказал председатель местного отделения организации «Опора России» Роман Коробейкин.

Победителем турнира стал Евгений Яценко из физкультурно-спортивной федерации парусного и других водных видов спорта городского округа Мытищи.

«В бильярд я играл в молодости и даже стал мастером спорта. А потом мне пришлось прерваться на 19 лет. Снова решил взять кий в руки по просьбе коллег, которые знают о моем увлечении. И я не смог им отказать», - рассказал Евгений.

Также на мероприятии прошло торжественное награждение членов общественных организаций. Активистам вручили почетные грамоты главы, Совета депутатов городского округа Мытищи и Московской областной Думы.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Мытищи
09 ноября 2023, 17:08
Укладка асфальта началась на участке примыкания Северного обхода Лобни и Рогачевского шоссе
Минтранс Подмосковья
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Рабочие приступили к укладке покрытия на строящемся соединительном участке Северного обхода между Рогачевским шоссе и дорогой Хлебниково-Рогачево-Луговая. Полностью достроить трассу планируют в конце 2024 года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, вместе в этим в округе продолжают строить съезд в сторону улицы Гагарина. Он позволит вывести из Лобни грузовой транспорт.

Также на Рогачевском шоссе появится одноуровневая кольцевая развязка протяженностью 1,5 километра. Благодаря ей улучшится связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, а также разгрузится Краснополянское шоссе, а время выезда из города сократится еще на 10 минут.

Первый этап Северного обхода Лобни открыли в декабре прошлого года, а в октябре этого года движение запустили по транспортной развязке с Дмитровским шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги Ремонтные работы
09 ноября 2023, 17:07
Лучших аграриев Подмосковья наградят 17 ноября
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Лучшие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в городских округах Луховицы и Сергиево-Посад будут награждены 17 ноября. В программу мероприятий входят народные гуляния, выступления творческих коллективов, поздравления руководителей и сотрудников отрасли.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что для поддержки аграриев ежегодно выделяются субсидии. На сегодняшний день господдержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона.

«Всего в этом году для поддержки сельхозпроизводителей предоставят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий», - добавил Мурашов.

В этом году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили 8 октября. После завершения уборочных кампаний, муниципалитеты проводят награждение лучших работников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Сельское хозяйство Сергиев Посад Луховицы

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