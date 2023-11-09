Котельную в Агрогородке под Истрой модернизируют к 2024 году

В поселке Агрогородок на котельной №11 проводятся пусконаладочные работы нового котла, установленного в рамках модернизации объекта. Он произведен отечественной фирмой «ЭНТРОРОС» и подключен к системе газоснабжения специалистами АО «Истринская теплосеть».

Это уже второй новый котел, установленный на котельной в этом году, причем оба они будут работать в периоды понижения температуры. Ранее котельная обслуживалась двумя паровыми котлами 80-х годов, которые почти полностью исчерпали свой ресурс.

Все оборудование на котельной будет работать в автоматическом режиме и позволит снизить расход газа, нарастив производительность. Специалисты уже начали установку насосного и теплообменного оборудования, смонтировали новую дымовую трубу.

Завершить модернизацию котельной планируют впресс 2024 году. Это позволит обеспечить качественным теплоснабжением 1,8 тысячи жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Все оборудование котельной будет работать в автоматическом режиме. Это позволит снизить расход газа, нарастив производительность. Завершить модернизацию котельной планируют к 2024 году.

Специалисты «Истринской теплосети» уже подключили последний котел к системе газоснабжения. Он произведен отечественной фирмой «Энторорос». Также начали установку насосного и теплообменного оборудования, смонтировали дымовую трубу.

Этой зимой два новых котла будут обеспечивать теплом 1,8 тысячи жителей поселка. Ранее на их месте работали паровые котлы 1980-х годов, которые почти полностью исчерпали свой ресурс.