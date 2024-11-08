Котельную на улице Маяковского в Богородском округе обновят до конца ноября

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья , обновят 185 километров теплосетей. Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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Ремонтные работы выполняют в рамках государственной программы Московской области.

«Основная цель мероприятий - снизить износ коммунальной инфраструктуры, повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома, уменьшить риск аварий, особенно в зимний период», - пояснил заместитель главы Богородского городского округа Дмитрий Устинов.

Планы на следующий год тоже масштабные. Капитально отремонтируют теплосети в Электроуглях и Обухове, котельные «Климова-0» и Климова-2» в Ногинске, в поселке имени Воровского, в микрорайоне Фабрики и на улице Комбинат в Обухове.

Также построят блочно-модульные котельные в Боровкове, Вишняковских дачах, на улице Жарова в Ногинске, реконструируют тепловые сети на улицах Жарова, 200-летия города, Верхняя, Текстилей, а также от центрального теплового пункта-1 до котельной «Заречье» и далее - на улицах Декабристов, 28 Июня, Белякова.