Котельную «Миронцево» модернизируют в Солнечногорске к отопительному сезону

Работы проведут и на больших котлах - полностью заменят автоматику до начала отопительного периода. По поручению главы округа, подрядчик увеличит штат сотрудников, чтобы выполнить все работы в срок к началу отопительного сезона.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил, как котельную готовят к новому отопительному сезону. Сейчас на объекте проводят опрессовку, замену запорной арматуры, сетевого и насосного оборудования. Также ведутся работы на станции химической водоподготовки и аккумуляторных баках.

«Котельная вошла в плановую программу обновления оборудования, которая реализуется по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в городском округе Солнечногорск в этом году. Мы стараемся совместить сроки капитального ремонта со сроками планового профилактического ремонта, чтобы жители без перебоев получали горячую воду», - отметил Константин Михальков.