06 июля 2024, 11:14

Котельную ГЭМЗ в Солнечногорске реконструируют к 2026 году

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости

В Солнечногорске усиленно готовят объекты ЖКХ к холодам. Руководитель муниципалитета Константин Михальков посетил котельные ЦМИС и ГЭМЗ, чтобы проверить, как ведутся работы.

Котельную ЦМИС построили еще в 1969 году. Сейчас она отапливает 38 жилых домов, три социальных объекта и один промышленный. Чтобы не допустить перебоев с отоплением предстоящей зимой, на котельной заменят котел, еще два - в рабочем состоянии, планово-профилактические работы уже провели. До конца года дополнительно будет установлена новая блочно-модульная котельная. Нынешней зимой старое сооружение будет работать в паре с блочно-модульной.

Плановые работы уже завершили и на котельной ГЭМЗ. Реконструкция объекта запланирована на 2025–2026 годы. А пока сделают все возможное, чтобы в холода котельная не подвела.

«Ближайшие два отопительных сезона котельная ГЭМЗ будет функционировать на имеющемся оборудовании. В июле „Газпром теплоэнерго МО“ здесь также проведет все необходимые работы, чтобы ближайшая зима не принесла жителям неприятных сюрпризов. Часть оборудования заменят. Самый проблемный участок сетей неподалеку уже обновили», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Администрация муниципалитета продолжит контролировать все работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
05 июля 2024, 23:51
Тендер на содержание и благоустройство дворовых территорий объявили в Рузе
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства в Рузском городском округе будет производиться по результатам проведения конкурса в электронной форме. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю электронного аукциона предстоит осуществлять ремонт и содержание дворовых территорий, площадь которых превышает 437 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдет обслуживание свыше 3,5 тысячи квадратных метров общественных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Аукционы
05 июля 2024, 23:25
Глава Лобни Кротова рассказала о благоустройстве микрорайона Москвич
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Жители микрорайона Москвич и глава городского округа Лобня Анна Кротова обсудили результаты и наметили планы по благоустройству территорий. Глава отметила, что микрорайоне уже подготовили котельную к отопительному сезону, отремонтировали покрытие волейбольной площадки и установили уличный фонарь.

Анна Кротова также добавила, что по улице Победы вместо надземной теплотрассы провели подземный трубопровод. Теперь автотранспорт может свободно передвигаться по этой территории.

В планах на 2024 год - обновление детской игровой зоны на улице Ленина, 35, благоустройство площадки бывших очистных сооружений на улице Дачной, 4.

Основные просьбы горожан на встрече: ремонт домов и асфальта, монтаж сеток на вентиляционные отверстия и решение сложностей с управляющими компаниями. Также затронули проблемы пожарной безопасности и незаконного выброса мусора.

Встреча с горожанами прошла в формате выездной администрации. По итогам встречи предложения жителей зафиксировали в протоколе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ремонтные работы
05 июля 2024, 22:52
Сотрудники «Мособлпожспаса» заняли первое место на турслете «Лето-2024»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель начальника территориального управления № 13 Максим Милосердов и замначальника 271-й пожарно-спасательной части Иван Кривобок приняли участие в туристическом слете «Лето-2024» XXIII Спартакиады городского округа Серпухов. Мероприятие прошло с 28 по 30 июня.

Максим Милосердов сообщил, что в соревнованиях, которые прошли в районе деревни Глазово, участвовало 19 команд, в том числе их команда под названием «Смельчаки».

В ходе соревнований участники преодолели пешеходную дистанцию, использовали альпинистское снаряжение, продемонстрировали навыки ориентирования на местности, а также проявили свои таланты в конкурсах самодеятельности, приготовлении пищи, рыбной ловле и различных многоборьях.

«На протяжении трех дней команда „Смельчаки“ показала наивысшие результаты во всех дисциплинах и заняла первое место по итогам туристического слета», - заключил Максим Милосердов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Серпухов конкурсы
05 июля 2024, 22:28
Хирургу из Лобни вручили свидетельство на социальную ипотеку
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Хирург Ирина Звягина из Лобни стала обладателем сертификата по программе «Социальная ипотека». Его торжественно вручили на церемонии в Доме правительства Московской области.

Ирина - многодетная мама. Она трудится в Лобненской центральной городской больнице больше трех лет. До получения ипотеки большая семья врача снимала жилье.

«Моя мечта стала явью. Благодаря поддержке министерства здравоохранения у меня появилась возможность приобрести собственную квартиру. Сейчас моя семья с тремя детьми с нетерпением ждет переезда в новое жилье», - рассказала Звягина.

Благодаря программе социальной ипотеки сотрудники платят по кредиту только проценты. Половину суммы они получают в качестве первоначального взноса, остаток им компенсируют ежемесячно следующие 10 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Ипотека Социальная ипотека

Новости по теме