Котельную ГЭМЗ в Солнечногорске реконструируют к 2026 году

Котельную ЦМИС построили еще в 1969 году. Сейчас она отапливает 38 жилых домов, три социальных объекта и один промышленный. Чтобы не допустить перебоев с отоплением предстоящей зимой, на котельной заменят котел, еще два - в рабочем состоянии, планово-профилактические работы уже провели. До конца года дополнительно будет установлена новая блочно-модульная котельная. Нынешней зимой старое сооружение будет работать в паре с блочно-модульной.

Плановые работы уже завершили и на котельной ГЭМЗ. Реконструкция объекта запланирована на 2025–2026 годы. А пока сделают все возможное, чтобы в холода котельная не подвела.

«Ближайшие два отопительных сезона котельная ГЭМЗ будет функционировать на имеющемся оборудовании. В июле „Газпром теплоэнерго МО“ здесь также проведет все необходимые работы, чтобы ближайшая зима не принесла жителям неприятных сюрпризов. Часть оборудования заменят. Самый проблемный участок сетей неподалеку уже обновили», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Администрация муниципалитета продолжит контролировать все работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

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