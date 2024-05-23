Котельную для нового ЖК «Космос» в Домодедове построят к августу

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В городском округе Лобня завершили ремонт канализационной насосной станции на территории спортшколы «Луговая». Специалисты заменили насосы и установили новую систему управления оборудованием.

Администрация города продолжает техническое обслуживание КНС по адресу улица Деповская, дом 2а, которая находится под управлением РЖД. Недавно там произвели замену неисправного насоса.

Также проведена замена участка канализационной трубы у дома № 16 на улице 40 лет Октября.

Продолжается ремонт в жилых домах на улице Калинина, 16, где заделаны межпанельные швы, на Колычева, 1 отремонтирован подъезд, а на Юности, 9 и в Научном городке, 14 обновлены входные группы.

Кроме того, сотрудники муниципального предприятия осуществили полив елей, посаженных в рамках акции «Лес Памяти». Все двадцать деревьев прижились и за ними продолжат ухаживать.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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