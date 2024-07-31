Котельную № 9 в Чехове подготовили к отопительному сезону

Сейчас в котельной работают три газовых котла и 18 насосов. С наступлением холодов в систему постепенно будет подаваться давление. Это позволит быстро включить отопление. Уже сейчас котельная готова работать на полную мощность.

«Была проведена промывка всей системы полностью. Много лет она не проводилась. Трубы были заросшие все. Если раньше мы давали давление в четыре атмосферы, чтобы запитать это все, то сейчас мы даем две атмосферы, и воды хватает», - рассказал исполняющий обязанности старшего мастера первого участка котельной № 9 Валерий Ефремов.

Проверка готовности котельной является обязательным условием для подготовки к отопительному сезону. Проверяются все объекты жизнеобеспечения, чтобы создать комфортные условия для жителей.

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