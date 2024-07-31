31 июля 2024, 09:43

Котельную № 9 в Чехове подготовили к отопительному сезону

Медиасток.рф
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В Чехове подготовка городской инфраструктуры к зиме идет полным ходом. Глава округа Михаил Собакин лично проверил готовность котельной № 9 к отопительному сезону.

Сейчас в котельной работают три газовых котла и 18 насосов. С наступлением холодов в систему постепенно будет подаваться давление. Это позволит быстро включить отопление. Уже сейчас котельная готова работать на полную мощность.

«Была проведена промывка всей системы полностью. Много лет она не проводилась. Трубы были заросшие все. Если раньше мы давали давление в четыре атмосферы, чтобы запитать это все, то сейчас мы даем две атмосферы, и воды хватает», - рассказал исполняющий обязанности старшего мастера первого участка котельной № 9 Валерий Ефремов.

Проверка готовности котельной является обязательным условием для подготовки к отопительному сезону. Проверяются все объекты жизнеобеспечения, чтобы создать комфортные условия для жителей.

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Отопление Чехов
31 июля 2024, 10:31
Еще одна компания из Подмосковья получила IT-грант
Unsplash
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Компания «РТК ИТ плюс» получила региональную поддержку в Подмосковье. Предприятие занимается разработкой программного обеспечения и научными исследованиями в области защиты информации.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, IT-грант позволит компании привлечь более высококвалифицированные кадры.

«Получить поддержку могут компании, где в штат организации принято не менее пяти новых сотрудников», - поделился первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Подать заявку на получение гранта могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, которые имеют не менее 70% выручки от разработки программ или производства компьютерной техники. Узнать обо всех условиях можно по ссылке.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
31 июля 2024, 10:28
Новые аппараты для помощи младенцам поступили в областной центр материнства и детства
Архив МОЦОМД
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Транспортный инкубатор для перевозки недоношенных малышей и инфузионные насосы поступили в МОЦОМД. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Отмечается, что инкубатор обеспечивает надежную защиту малыша от воздействия внешней среды. Он создает необходимую для новорожденного среду, поддерживает постоянный температурный режим, способствует равномерному распределению тепла и увлажнению воздуха.

По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого родильного дома Натальи Геркушенко, новое оборудование позволяет обеспечивать постоянную адекватную оксигенацию.

Инфузионные насосы необходимы для управляемого внутривенного введения растворов препаратов в точных дозировках.

«Мы применяем их в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм юных пациентов», - прокомментировала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы Мария Попова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи
31 июля 2024, 10:10
Выступления артистов эстрады и циркачей прошли в День города в Волоколамске
Телеканал «360»
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Волоколамск отпраздновал 889 лет со дня основания. Ко Дню города подготовили большую программу с ярмарками, мастер-классами, выступлениями артистов цирка и российской эстрады.

Финалом праздника стал концерт артистов российской эстрады: выступили группы «Винтаж», «Инь-Ян» и другие.

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Интерактивные мероприятия проходили по всему городу: в Волоколамском кремле, парке Победы, на стадионе «Текстильщик». В городском парке развернулись десятки праздничных локаций: торговые ряды, мастер-классы, цирковые представления, художественные выставки, презентации семейных династий, богатырские поединки и многое другое.

«Здесь и матер-классы, и торговля, и тематические площадки для разных возрастов. У нас на территории округа находится усадьба Гончаровых, поэтому одна из локаций была посвящена Пушкину», - рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

По традиции в День города чествовали отличников труда и культуры. Самых достойных наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации округа и Московской областной думы.

На праздник в Волоколамск прибыли представители Лотошинского городского округа и делегация из городов-побратимов Верхнедвинска и Чечерска в Белоруссии.

«Делегация наша принимает ежегодно участие в праздничных мероприятиях. Всегда рады, что нас приглашают, мы поддерживаем тесные связи с Волоколамском. В городе всегда - только положительные впечатления», - отметил начальник отдела кадровой работы районного исполкома города Чечерск Вадим Крупенькин.

Концерты Волоколамск
31 июля 2024, 10:03
Молодая семья из Люберец приобрела жилье по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Мама с двумя детьми из Люберец приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Бухгалтер Мархабо Ахмедова воспитывает двоих сыновей. Старшему восемь лет, младшему - четыре. Раньше все они жили у родителей мамы, потом узнали о программах поддержки молодых семей в Подмосковье и решили попробовать. Сейчас у Ахмедовых своя «двушка».

«Закончим ремонт и будем перевозить вещи. Ехать недалеко. Дом выбрали рядом с тем, где жили раньше, чтобы быть поближе к моим родителям. Они мне помогают. Кода я на работе, мама может зайти посидеть с детьми, присмотреть за ними», - говорит Мархабо.

Узнать условия программы и подать заявку на участие можно онлайн на портале госуслуг.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Люберцы Семья

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