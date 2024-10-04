Котельную № 3 в деревне Бершово запустят на следующей неделе

Глава Чехова Михаил Собакин приезжал в угольную котельную в начале сентября для оценки ее работоспособности. Тогда же здесь выявили ряд проблем, требующих немедленного устранения. В итоге здание с тремя водогрейными котлами утеплили и отремонтировали, восстановили дымоход. Для рабочих привезли бытовку, в которой они смогут находиться во время дежурства.

Топочную уже включили в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В следующем году на ее месте планируется построить блочно-модульную котельную, для которой уже полностью готово основание. Сейчас к будущему зданию ведут газопровод.

«7-8 октября произойдет запуск существующей котельной на основании распоряжения органа местного самоуправления. В дальнейшем ее выведут из эксплуатации, а потребителей переключат на газовую блочно-модульную котельную», - сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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