Котельная в Яхроме заработала в полную силу

Работы по восстановлению теплоснабжения в многоквартирных домах Климовска завершились, заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Продолжается подключение нескольких малоэтажных зданий.

Хромушин заявил, что в три дома в микрорайоне Южный тепло поступит этой ночью, а в оставшемся здании под номером 22 финальные работы запланированы на завтра.

Вице-губернатор поделился сообщениями от благодарных жителей, которые высоко оценили работу ремонтных бригад. Специалисты своевременно отвечали на все заявки, оставаясь на связи даже ночью, подробно объясняли ситуацию пострадавшим от аварии и быстро справились со своей работой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Климовск этой зимой оказался в зоне особого внимания из-за масштабной аварии. После устранения ее последствий в микрорайоне начнется капитальный ремонт с проверкой подвалов и всех инженерных сетей. Пострадавшим жителям бесплатно установят новые батареи , от оплаты отопления за январь их освободят.