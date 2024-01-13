13 января 2024, 11:32

Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Котельная в Яхроме начала выходить на нормативные параметры после устранения утечки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он попросил жителей сообщать о проблемах с подачей воды и отопления в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам +7 (496-22) 3-19-61, +7 (495) 993-95-32. Специалисты примут заявку и оперативно направят в работу ответственным службам. Попросить привезти в квартиру обогреватель можно по телефону 84962250222.

В Яхроме из-за аварии на котельной отключали центральное отопление и горячую воду в 74 многоэтажках и ряде соцобъектов. Аварийная бригада сработала оперативно, восстановительные работы успешно завершились. К вечеру 12 января вода и тепло вернулись в дома.

Поночевный пообещал, что в квартирах потеплеет за несколько часов.

Ранее на совещании с зампредами губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил глав округов честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе, ни о чем не умалчивая.

Коммунальные аварии Дмитров
13 января 2024, 09:32
Тепло вернется в 51 многоэтажку в микрорайоне Шепчинки в Подольске
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Четвертый котел начал работать на ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» (ПТЭК) — теперь тепло придет в 51 многоквартирный дом и соцобъекты микрорайона Шепчинки в Подольске. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

По его данным, рабочие готовились к пуску отопления до позднего вечера 12 января. Сейчас теплоноситель работает в штатном режиме. Его мощность будут наращивать постепенно, чтобы избежать ЧП.

Ранее, 10 января, Артамонов отчитался о том, что власти Подольска решают проблему с перебоями теплоснабжения в усиленном режиме. В администрации прошла встреча с активистами микрорайона Шепчинки. Глава Подольска подчеркнул, что системы теплоснабжения в Подольске нуждаются в масштабном обновлении. В планах - модернизация нескольких котельных и прокладка новых теплотрасс, в частности в Шепчинках.

Коммунальные аварии этой зимой случились в разных округах Московской области. В зоне особого внимания оказался подольский микрорайон Климовск.

Четвертый котел начал работать на ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» (ПТЭК) - теперь тепло придет в 51 многоквартирный дом и соцобъекты микрорайона Шепчинки в Подольске. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

Подольск Отопление
13 января 2024, 01:24
Аварию системы отопления ликвидировали в Сергиевом Посаде
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Аварию внутридомовой системы отопления удалось оперативно ликвидировать в Сергиевом Посаде. Причиной неполадки оказалось ее засорение.

В ответ на жалобы жителей подъезда в дом на улице Кирпичная выехали аварийная бригада, представители управляющей компании и замглавы городского округа Александр Афанасьев.

Прибывшие на место специалисты выявили, что система отопления завоздушилась из-за закупорившего задвижку постороннего предмета. Как она оказалась в системе, пока остается неизвестным.

Работники произвели слив теплоносителя и заменили задвижку, после чего приступили к возвращению тепла. Ожидается, что в течение нескольких часов температура в квартирах вернется в норму.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил о завершении работ по возвращению тепла в многоэтажные дома Климовска после крупной аварии. Для восстановления отопления аварийным бригадам приходилось работать днем и ночью, ликвидируя новые неполадки и постоянно находясь на связи с жильцами.

Отопление Сергиев Посад Коммунальные аварии
12 января 2024, 22:13
Котельная в Яхроме заработала в полную силу
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Аварийно-восстановительные работы на котельной в Яхроме завершены. Сейчас система заполняется теплоносителем.

Ремонтные работы контролировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

«Специалисты МУП „ДУ ЖКХ“ успешно провели аварийно-восстановительные работы. Сейчас они заполняют систему и запускают котельную», - отметил он.

Поночевный добавил, что температура воздуха в домах в ближайшие часы придет в норму.

Из-за коммунальной аварии на котельной в Яхроме отключили центральное отопление и горячую воду в 74 многоквартирных домах и ряде социальных объектов. Аварийная бригада оперативно устранила порыв, к вечеру вода и тепло поступили в дома горожан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал заместителей честно сообщать ему о коммунальных проблемах в регионе. Умалчивание в данной ситуации опасно, считает глава региона.

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии Дмитров Ремонтные работы
12 января 2024, 22:09
Тепло вернулось в многоквартирные дома Климовска
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Работы по восстановлению теплоснабжения в многоквартирных домах Климовска завершились, заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Продолжается подключение нескольких малоэтажных зданий.

Хромушин заявил, что в три дома в микрорайоне Южный тепло поступит этой ночью, а в оставшемся здании под номером 22 финальные работы запланированы на завтра.

Вице-губернатор поделился сообщениями от благодарных жителей, которые высоко оценили работу ремонтных бригад. Специалисты своевременно отвечали на все заявки, оставаясь на связи даже ночью, подробно объясняли ситуацию пострадавшим от аварии и быстро справились со своей работой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Климовск этой зимой оказался в зоне особого внимания из-за масштабной аварии. После устранения ее последствий в микрорайоне начнется капитальный ремонт с проверкой подвалов и всех инженерных сетей. Пострадавшим жителям бесплатно установят новые батареи , от оплаты отопления за январь их освободят.

Подольск Отопление Ремонтные работы

Новости по теме