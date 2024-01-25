«Котельная в работе». Глава Солнечногорска посетил «ГЭМЗ» после коммунальной аварии

«На котельной „ГЭМЗ“ сейчас нахожусь. Ночью здесь аварийно останавливалась котельная в связи с тем, что была большая утечка вверх по трассе. Соответственно, сейчас котельную разожгли, котельная в работе», - рассказал Михальков.

Горячее водоснабжение восстановили на Ленинградской улице. Теплотрасса сейчас заполняется для диагностики и поиска утечки. Без воды и тепла пока остается дом отдыха «Лесное».

Глава округа подчеркнул, что будет держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий аварии и возвращения горячего водоснабжения и отопления в квартиры.

Несколько дней назад Михальков проверил температурный режим в домах микрорайона Выстрел. Глава округа уделил особое внимание вопросу подачи отопления и горячего водоснабжения там, где в начале января были проблемы.