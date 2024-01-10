Котельная в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе
Районная тепловая станция РТС-240 на Нагорном шоссе в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе. Об этом «360» сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов.
«В работе находятся все котлы, температура теплоносителя уже достигла 95 градусов, и мы в течение часа ожидаем выйти на температурный график 110 градусов», - рассказал он.
На месте побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему доложили о текущей обстановке, о ситуации с неисправностью, что произошло и какие меры предпринимаются, добавил Агапов.
«Также мы сообщили о том, что полного отключения потребителей по зоне котельной РТС-240 не было, температура теплоносителя снижалась только до 60 градусов и оставалась циркуляция. Это позволило нам сохранить может быть не в полном объеме, но, тем не менее, тепло в домах», - заключил инженер.
Воробьев во время визита в Химки сообщил, что с момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа. На месте продолжают работать аварийные бригады.