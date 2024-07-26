Котельная в Дмитрове вошла в программу капремонта сетей на следующий год

Котельная в городе Яхрома на Шлюзовом переулке работает более 60 лет. Она оборудована пятью котлами, один из них - резервный. Установка питает теплом 74 многоквартирных дома, детские сады, школу, школу-интернат, больницу и бассейн - это большая часть Яхромы.

Недавно состоялась плановая опрессовка для того, чтобы исключить аварии в зимний период. Специалисты провели техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, котлов и оборудования химической водоподготовки. Ветхие участки теплосетей заменят.

«На следующий год у нас уже запланирована замена одного из котлов, так как он практически выработал свой ресурс. Эти работы будут проводиться в рамках государственной региональной программы по капитальному ремонту сетей. Также дал поручение руководству МУП „ДУ ЖКХ“, которой принадлежит эта котельная, до начала отопительного сезона отремонтировать кровлю и провести остекление».

Заместитель главы Дмитровского городского округа также сообщил, что здесь будут перекладывать ливневую канализацию. Обильные стоки топят котельную со стороны улицы Большевистская во время дождей. Водоотвод построят так, чтобы стоки проходили за тепловым пунктом.

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