Костюмы конца XIX века покажут на выставке в Балашихе 15 мая

Выставка исторических народных костюмов пройдет в Балашихе 15 мая. Гостей и жителей города ждут в историко-краеведческом музее. Представлены будут наряды и текстиль конца 19 - начала 20 веков из разных регионов страны.

На выставке «Краса и сила» буду повседневные, праздничные, крестьянские и модельные наряды. В таких ходили в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Курской, Нижегородской и других областях. Также можно будет увидеть костюмы старообрядцев из Южного Казахстана.

Выставка пройдет в историко-краеведческом музее по адреса улица Ленина, 53.

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