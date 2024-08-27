Костюмированный велопарад «На краешке лета» прошел в Белоозерском

Участники продемонстрировали уникальные образы, отражающие их креативность и индивидуальность.

Все, включая членов жюри, поддержали добрую традицию и прибыли на мероприятие на велосипедах, самокатах и даже роликах. Сотрудники местного Дома культуры «Гармония» оказали помощь участникам в украшении себя и своих средств передвижения, добавив еще больше красок и веселья в атмосферу праздника.

Самому старшему участнику велопарада исполнилось 70 лет, а самому младшему - всего один год и девять месяцев, что подчеркивает разнообразие участников и объединяет поколения в стремлении к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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